Медведев после публикации Bild пригрозил танками в Берлине

По меньшей мере три немецких БМП Marder были задействованы в атаке ВСУ на Курскую область, писало издание. Замглавы Совбеза назвал материал реваншистским

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на публикацию немецкого издания Bild об использовании Украиной немецких танков во время атаки на Курскую область пригрозил российскими танками в Берлине.

«Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на российскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы на площади Республики [в Берлине] появились новейшие российские танки», — написал Медведев в соцсети X (заблокирована в России).

Издание сообщало, что по меньшей мере три немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder были задействованы в атаке ВСУ на российский регион.

Министр обороны Германии Борис Писториус на запрос Bild ответил уклончиво: «Заявленная цель федерального правительства — поддержать Украину в ее оборонительной борьбе». Он сослался на майское заявление канцлера Олафа Шольца, когда он допустил использование поставленного Германией оружия против целей в России для защиты Харьковской области.

Председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер пояснил, что после передачи немецкого оружия Киеву оно становится украинским, включая танки Leopard 2 и Marder.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому сегодня придали федеральный статус. Накануне в Минобороны утверждали, что российские военные не допустили продвижения украинских войск в Суджанском и Кореневском районах.