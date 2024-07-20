В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием

Власти Великобритании не исключают использование переданного Украине оружия для нанесения ударов по целям на российской территории, заявил британский министр обороны Джон Хили в эфире радиостанции BBC Radio 4. Его слова приводит The Guardian.

По словам Хили, Великобритания не будет участвовать в подобных атаках. Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский напрямую обратился к кабмину Великобритании с просьбой более свободно использовать оружие британского производства.

«Мы поставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России, но это должны делать украинцы», — отметил министр. Он добавил, что такие удары должны производиться в рамках международного гуманитарного права.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с британским премьер-министром Киром Стармером и заявил, что Киеву разрешили использовать ракеты Storm Shadow против военных объектов на территории России. Storm Shadow — крылатые ракеты класса «воздух — земля», их максимальная дальность — 250 км. Великобритания — страна-производитель этих ракет.

За день до этого Стармер уточнил, что Украина сама должна решать, как ей использовать полученное от Лондона вооружение.

Позже The Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Лондон не давал таких разрешений Киеву.

В Лондоне обеспокоены тем, что, если Украина применит дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, это приведет к эскалации и прямому конфликту с Москвой. По словам источников Telegraph, ситуация сложнее, чем предполагал Зеленский, и для того, чтобы одобрить расширение применения Storm Shadow, нужно согласие не только Британии — ракеты производятся совместно с Францией.

Россия осуждает военную помощь, которую западные страны оказывают Украине.