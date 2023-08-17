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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об атаке морским беспилотником ВСУ в Черном море

Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотника на корабли в Черном море
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Военная операция на Украине
Украинский беспилотный катер попытался атаковать российские военные корабли в Черном море в 237 км юго-западнее Севастополя, он был уничтожен, не достигнув цели, сообщает Минобороны

ВСУ предприняли попытку атаковать морским беспилотником корабли Черноморского флота к юго-западу от Севастополя, сообщило Минобороны. Беспилотник был уничтожен.

По данным ведомства, морской безэкипажный катер в 22:55 попытался атаковать корабли Черноморского флота, выполнявшие задачи «по контролю судоходства» в 237 км юго-западнее Севастополя.

«В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков», не достигнув цели атаки. В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи», — говорится в сообщении.

В последнее время участились атаки на российские военные корабли. Так, 25 июля украинские надводные беспилотники попытались нанести удар по кораблю Черноморского флота «Сергей Котов», выполнявшему задачи «по контролю судоходства» в 370 км от Севастополя, передавало Минобороны. Оба дистанционно управляемых катера были уничтожены.

Утром 1 августа ведомство сообщило о попытке ВСУ атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», три безэкипажных катера были уничтожены. Тогда в министерстве также отметили, что корабли занимались «контролем судоходства» в 340 км юго-западнее Севастополя. После отражения атаки он продолжили выполнять задачи.

В тот же день Минобороны России обвинило ВСУ в попытке атаковать гражданские суда. Катера были уничтожены сопровождавшими гражданские суда военными кораблями.

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Кроме того, 5 августа в результате атаки украинской стороны было повреждено машинное отделение танкера Sig в Керченском проливе. На борту находились 11 человек, они не пострадали. К месту происшествия отправились два буксира. По данным Морского спасательно-координационного центра Новороссийска (МСКЦ), разлива топлива с танкера не было.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк после этого заявил, что любые инциденты с российскими кораблями или Крымским мостом являются, с точки зрения Киева, «полностью законными». Он назвал такие атаки «спецоперациями» и заявил, что они проводятся в «территориальных водах Украины». По его словам, для того чтобы они прекратились, российские суда должны покинуть эти воды.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Черное море беспилотники Черноморский флот Минобороны
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