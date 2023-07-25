Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать российский корабль

В Черном море в 370 км юго-западнее Севастополя два украинских надводных дрона попытались атаковать российский патрульный корабль, атаку отбили. Аналогичные атаки ранее произошли в июне и мае

Патрульный корабль «Сергей Котов» (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Два украинских надводных беспилотника попытались атаковать российский патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.

Российский корабль находился в юго-западной части Черного моря, в 370 км от Севастополя, и выполнял задачи «по контролю судоходства». Его попытались атаковать два «морских быстроходных управляемых безэкипажных катера».

«В ходе отражения атаки оба дистанционно управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Последний раз Минобороны сообщало об атаке украинских дронов на корабль в начале июня. Тогда в ведомстве заявили, что шесть беспилотников попытались атаковать корабль «Приазовье», который в Черном море занимался контролем обстановки и обеспечением безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Атаку, которая произошла около 1:30, отбили. Все украинские беспилотники были уничтожены.

Похожий инцидент произошел в мае — тогда морские дроны попытались атаковать корабль «Иван Хурс» Атака произошла в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. В атаке участвовали три морских беспилотника.