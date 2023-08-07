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Зеленский заявил, что у России может не остаться кораблей в Черном море

Зеленский: к концу конфликта у России может не остаться кораблей в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина будет отвечать на действия России в Черном море, предупредил Зеленский. После краха зерновой сделки обе страны заявили, что будут считать суда, идущие в порты друг друга потенциальными перевозчиками военных грузов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

У России может не остаться кораблей в Черном море к концу боевых действий, если она продолжит блокировать акваторию и зерновую сделку, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью La Nacion.

Он напомнил о приостановке участия России в зерновой сделке, согласно которой гарантировалась безопасность выхода судов с зерном из украинских портов. Поэтому Украине необходимо доказать, что она имеет право вывозить продукцию через свои территориальные воды, считает Зеленский. «Если будет блокада, то Украина должна найти способ прекратить блокаду наших вод», — сказал он.

По словам Зеленского, если Россия продолжит блокировать акваторию и наносить удары, то «Украина будет делать то же самое». «Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей», — сказал Зеленский.

Минобороны России 19 июля предупредило, что будет считать все суда, идущие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Несколько районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря были объявлены опасными для судоходства. На следующий день аналогичное предупреждение, но для идущих в российские порты судов, сделало Минобороны Украины.

В Минобороны 1 августа сообщали о попытке украинской стороны атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В атаке участвовали три безэкипажных катера, они были уничтожены, рассказали в военном ведомстве.

С 4 августа власти Украины объявили акватории российских портов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и на Тамани зоной «военной угрозы».

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В ночь на 5 августа был атакован танкер Sig, cообщали в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска. В атаке обвинили ВСУ, экипаж не пострадал, было повреждено машинное отделение судна. МИД России назвал атаку терактом.

Зеленский заявил, что у России может не остаться кораблей в Черном море
Зеленский заявил, что у России может не остаться кораблей в Черном море

Теги
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Владимир Зеленский Черное море Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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