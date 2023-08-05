Глава СБУ назвал атаку на танкер Sig в Черном море спецоперацией

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал атаку на танкер в Керченском проливе, назвав ее спецоперацией. По данным Би-би-си, произошедшее — операция СБУ и ВМС Украины

Василий Малюк (Фото: president.gov.ua)

Любые инциденты с российскими кораблями или Крымским мостом являются, с точки зрения Киева, «полностью законными», заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, комментируя повреждение танкера Sig в Керченском проливе в ночь на 5 августа. Его слова приводятся в телеграм-канале СБУ.

Малюк назвал такие атаки «спецоперациями» и заявил, что они проводятся в «территориальных водах Украины». По его словам, для того чтобы они прекратились, российские суда должны покинуть эти воды.

По словам источника украинского отделения Би-би-си в СБУ, атака дрона на российский танкер Sig была совместной операцией службы и военно-морских сил Украины. Он рассказал, что беспилотник нес 450 кг тротила.

В ночь на 5 августа в соцсетях появились сообщения о звуках взрывов в Керченском проливе. Позже в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска сообщили о повреждении машинного отделения танкера в результате атаки украинской стороной Sig.

На борту находились 11 человек, они не пострадали. К месту происшествия отправились два буксира. По данным МСКЦ, разлива топлива с танкера не было.

Росморречфлот уточнил, что в 23:20 4 августа судно получило пробоину в районе машинного отделения «у ватерлинии с правого борта». В тот момент оно находилось на южном подходе к проливу. Причиной повреждения танкера стала, предположительно, атака морского дрона, добавили в ведомстве.

По данным портала Marine Traffic, танкер Sig ходит под флагом России и находился в порту Кавказ, который расположен в Темрюкском районе Краснодарского края на косе Чушка. В 2019 году судно подпало под американские санкции, поскольку, по версии Минфина США, было причастно к поставкам топлива в Сирию.

После нескольких атак украинских беспилотных катеров в Черном море, а также сообщений ФСБ о найденных следах взрывчатки на сухогрузах, следовавших из Турции в Ростов-на-Дону, Минобороны запретило движение по Керченскому проливу в темное время суток надводным и подводным судам, а также летательным аппаратам. Исключение сделали для кораблей ФСБ и Росгвардии, а также прочих судов, которые в дневное время будут двигаться «по фарватерам и рекомендованным путям».