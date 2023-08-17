Кадыров призвал к «отпору прислужникам сатаны» из-за сожжения Корана

Кадыров пригрозил после Украины «пойти в те страны, где оскорбляют Коран» и обратился с претензиями к Эрдогану. Акции против священной для мусульман книги прошли ранее в Швеции, Дании, а также России

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Акции в Европе по сожжению Корана могут довести ситуацию до «точки невозврата», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие лидеры мусульманских стран должны принять меры, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Видеозапись опубликована в его телеграм-канале.

«Почему Турция, третья армия мировая, почему они сегодня молчат? Выборы прошли, Эрдоган стал президентом, мы поздравляем, надеемся, верим, что он наш, мусульманский президент, который имеет возможность, сильную армию, мощную поддержку и находится в НАТО, везде. Они почему молчат?» — спросил Кадыров.

С тем же вопросом он обратился к местным мусульманам, которые не принимают меры. Кадыров рассказал, что после того, как «мы на Украине закончим», после этого «пойдем в те страны, где оскорбляли, оскорбляют священный Коран». На Украине воюют около 10 тыс. военнослужащих из Чечни, еще 15 тыс. находятся в резерве, есть возможность созвать не менее 50 тыс. добровольцев, у республики есть оружие и спецтехника, отметил Кадыров.

Акции протеста с сожжением Корана продолжаются в скандинавских странах уже несколько месяцев. Общественный резонанс получил случай сожжения священного писания иракским эмигрантом у мечети в Стокгольме 28 июня, в первый день празднования одного из главных мусульманских праздников, Курбан-байрама. Парламенты Дании и Швеции обсудят, как запретить или ограничить публичное сожжение Корана, не нарушив при этом права на свободу слова и мнений.

В июле в Ульяновске на Коране станцевал гражданин Египта, его задержали. В мае Коран сожгли в Волгограде, в этом подозревают местного жителя Никиту Журавеля. Местное управление СК передало дело в Чечню. Ведомство объяснило такое решение «многочисленными обращениями» из этой республики, Минюст счел, что передача поспособствует «уважению к религии».

Журавель пожаловался, что его в СИЗО посетил и избил Адам Кадыров — 15-летний сын главы Чечни. Его жалобу получила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, она попросила чеченских коллег разобраться в произошедшем.