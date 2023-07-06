В Ульяновске задержали танцевавшего на Коране иностранца

Правоохранительные органы Ульяновска задержали иностранного гражданина, который совершал «кощунственные действия» в отношении Корана, сообщил губернатор области Алексей Русских в телеграм-канале.

«Я уверен, что действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку. Если в других некоторых странах такие выходки — извращенная норма, в России неуважение к Корану — омерзительное преступление», — написал глава региона.

Правонарушителем оказался гражданин Египта Сайд Абу Мустафа, который проживает в Ульяновске, рассказал представитель Ассамблеи народов России Александр Даркович. На видео, появившемся в соцсетах, мужчина на пешеходном мосту в Ульяновске танцевал на Коране, после чего выбросил его и облил неизвестной жидкостью, сообщает портал Inkazan.ru.

2 июля в Кабардино-Балкарии задержали жителя села Чегем Второй, который поджег религиозную литературу внутри мечети. Как рассказал глава администрации Чегемского района Юрий Борсов, мужчина находился в «неадекватном состоянии», свой поступок он объяснил призывами «внутреннего голоса». Борсов подчеркнул, что в происшествии нет «никакой религиозной подоплеки».

По данным телеграм-канала Mash и телеканала «360», мужчина попытался сжечь в мечети несколько экземпляров Корана. В Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарской Республики заявили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.