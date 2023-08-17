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Путин поручил вернуть утраченный россиянами контроль над компаниями

Путин поручил ускорить перевод бизнеса в юрисдикцию России и вернуть россиянам компании
Сюжет
Война санкций
Президент распорядился запустить механизм возвращения россиянам контроля над российскими компаниями, если сейчас их контролируют из-за рубежа в результате действий других стран
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Перевод активов бизнеса, особенно в ключевых отраслях и секторах экономики, в российскую юрисдикцию следует ускорить, такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Президент уточнил, что выполнить его следует в том числе путем регистрации зарубежных фирм в специальных административных районах, если возможность редомициляции таких предприятий (перевод активов из одной налоговой юрисдикции в другую) блокируется или не предусмотрена законодательством страны, в которой зарегистрирована такая компания.

Также Путин поручил запустить механизм для восстановления контроля российских лиц над отечественными компаниями, если «такой контроль осуществляется через иностранные юридические лица и фактически утрачен» из-за действий недружественных стран. В частности, это могло быть сделано путем «замены принадлежащих российским лицам акций холдингов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, на акции российских компаний, входящих в такие холдинги».

В середине июня Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и «Балтике» во временное управление Росимущества. Согласно документу, переданы оказались 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон России», принадлежащих «Данон Трейд», а также 98,56% доли в пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащих «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.

Гендиректором «дочки» Danone в России стал Якуб Закриев — глава Минсельхоза Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова.

В начале августа Путин упростил переход экономически значимых компаний в юрисдикцию России. Документ, в частности, вводит ограничения для иностранных холдинговых компаний: он позволяет через суд исключать из структуры владения таких организаций иностранных участников из недружественных стран.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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