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Россия попала в список «серых» налоговых юрисдикций ЕС
ЕС включил Россию в список не сотрудничающих по налоговым вопросам юрисдикций
Совет Европейского Союза обновил список юрисдикций, не сотрудничающих с Брюсселем по налоговым вопросам. В список добавлены Россия, Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова, теперь в нем 16 юрисдикций.
«Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по вопросам налогов, и призывает их улучшить законодательство», — сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.
Россия попала в список потому, что, по мнению Брюсселя, не продемонстрировала желании решать вопросы, связанные со специальным режимом для международных компаний. Диалог с Москвой о налогах в целом зашел в тупик после начала спецоперации на Украине, говорится в сообщении.
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