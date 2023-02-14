Россия попала в список «серых» налоговых юрисдикций ЕС

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет Европейского Союза обновил список юрисдикций, не сотрудничающих с Брюсселем по налоговым вопросам. В список добавлены Россия, Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова, теперь в нем 16 юрисдикций.

«Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по вопросам налогов, и призывает их улучшить законодательство», — сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

Россия попала в список потому, что, по мнению Брюсселя, не продемонстрировала желании решать вопросы, связанные со специальным режимом для международных компаний. Диалог с Москвой о налогах в целом зашел в тупик после начала спецоперации на Украине, говорится в сообщении.

Материал дополняется.