Путин упростил переход экономически значимых компаний в юрисдикцию России

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых российских компаний в российскую юрисдикцию из других стран.

Документ в частности вводит ограничения для иностранных холдинговых компаний. Он позволяет через суд исключать из структуры владения таких организаций иностранных участников из недружественных стран.

Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики. Чтобы попасть в реестр экономически значимых компаний, требуется соответствовать хотя бы одному критерию:

в компании работают более 4 тыс. сотрудников,

суммарная стоимость активов превышает 150 млрд руб.,

суммарный объем выручки превышает 75 млрд руб. в год,

сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 млрд руб.

С помощью этого закона бизнесмены смогут вернуть свои зарубежные активы на российский рынок по принципу «сейчас подписание сделки, дальше обсуждение деталей», говорил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов.

«Дело в том, что если переезд идет из другой страны, например с Кипра, то сейчас бизнесмены столкнутся с немалым количеством сложностей. Им нужно там запустить процедуру редомициляции — смены юрисдикции, вступить в переходный период, и только потом получится перебраться в Россию», — объяснял Гаврилов.