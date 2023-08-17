Что известно о деле против руководства «Голоса»

Глава «Голоса» Григорий Мельконьянц стал подозреваемым по делу о нежелательной организации, обыски прошли у участников движения в восьми городах. Что известно о деле «Голоса» — разбирался РБК

Григорий Мельконьянц (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

К кому пришли силовики по делу «Голоса»

Сопредседатель движения «Голос» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) Григорий Мельконьянц был допрошен в качестве подозреваемого в организации деятельности нежелательной на территории России организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). Он отрицает свою вину, сообщил РБК адвокат Михаил Бирюков.

Обыски утром 17 августа также прошли еще у 13 человек в восьми городах — в частности, у главного редактора информационного агентства «Время» Владимира Егорова, представителя «Голоса» в Санкт-Петербурге Полины Костылевой, члена партии «Яблоко» в Великом Новгороде Ксении Черепановой и в Кирове — Дениса Шадрина. В Воронеже правоохранители пришли к экс-координатору «Голоса» Владиславу Ходаковскому, в Рязани — к Софии Ивановой, в Челябинске — к Наталье Гусевой, сообщило движение.

В разговоре с РБК Денис Шадрин рассказал, что обыск у него начался в районе 6 утра. Правоохранители изъяли у него ноутбук, телефон, банковские карты, загранпаспорт, после чего около 12 дня увезли на допрос в качестве свидетеля по делу. Уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК было также возбуждено 17 августа, в день обыска, добавил он. Выдал постановление следователь СК по Тверскому району Москвы.

Представитель движения в Санкт-Петербурге Полина Костылева рассказала РБК, что у нее нет статуса по делу. Обыск у нее прошел утром, следователь изъял у нее ноутбук, телефон и хотел устроить опрос, однако она воспользовалась ст. 51 Конституции (разрешает не свидетельствовать против себя). «Следователь пояснил, что уголовное дело возбуждено в Москве против Мельконьянца, так как он указан сопредседателем «Голоса». А два человека, которые указаны в постановлении, это те, которые уже проходили по похожему делу», — сказала Костылева.

Вечером 17 августа Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на 15 суток Владимира Егорова за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП) — во время обыска он «отталкивал сотрудников».



Что известно о «Голосе» Включенный Минюстом в реестр иноагентов «Голос» — организация по наблюдению за выборами. Движение обучает и готовит наблюдателей, делает аналитические доклады об изменениях избирательного законодательства и ходе проведения выборов. Во время дней голосования реализует проект «Карта нарушений на выборах», который агрегирует сообщения о возможных нарушениях на участках. Кроме того, эксперты «Голоса» анализируют соблюдение избирательных стандартов и ход выполнения международных рекомендаций по их улучшению. Члены движения выступали против отмены публичных интернет-трансляций с избирательных участков и критиковали дистанционное электронное голосование и законопроект о нем за непрозрачность. В августе 2022 года член ЦИК Игорь Борисов заявил, что движение «Голос» занимает «гиперактивную позицию по распространению недостоверной информации и дискредитации российских выборов», количество распространяемых им «фейков» растет из года в год.

На чем основано дело «Голоса»

Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук говорил РБК, что обыски связаны с уголовным делом по признанной в России нежелательной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO). Он добавил, что когда-то «Голос» был ее участником, но после признания ENEMO нежелательной в России в 2021 году движение заявляло, что уже не взаимодействует с ней.

Согласно копии постановления об обыске (есть в распоряжении РБК), следствие ссылается на решение судов Челябинской области и Нижнего Новгорода, которые в ходе рассмотрения административных дел в отношении активистов «Голоса» в 2022 году признали — «Голос» до сих пор входит в европейскую ассоциацию.

«Таким образом, Мельконьянц с другими неустановленными лицами в период с 27.09.2021 по настоящее время осуществлял организацию деятельности движения «Голос», входящего в структуру ENEMO, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ <...>», — указывается в копии постановления.

В документе, в частности, упоминается дело наблюдателя Евгения Долгополова, которого Нижегородский областной суд в 2022 году оштрафовал на 5 тыс. руб. за сотрудничество с «нежелательной организацией» (ст. 20.33 КоАП). Долгополов в 2021 году наблюдал за муниципальными выборами в Грузии.

Судебная практика по административным делам за сотрудничество с нежелательной организацией неоднозначна. Так, Кировский областной суд в декабре 2022 года прекратил административное дело по ст. 20.33 КОАП в отношении члена партии «Яблоко» Дениса Шадрина. Как следует из мотивировочной части решения (есть в распоряжении РБК), тогда суд не счел убедительными доводы о том, что движение «Голос» состоит в организации ENEMO. Членом ENEMO являлось не движение, а ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «Голос», которая, согласно выписке из ЕГРЮЛ, прекратила свою деятельность в марте 2020 года, указал суд. При этом доказательств партнерских отношений движения и организации предоставлено не было, заключил судья.

Международная сеть НПО ENEMO была основана в 2001 году в Хорватии. В нее входят 22 мониторинговые организации из 18 стран Европы и Центральной Азии. Ее миссии участвовали в наблюдении за выборами в Албании, Грузии, Казахстане, Молдавии, на Украине и в ряде других стран. Деятельность ENEMO «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», указывала в 2021 году Генпрокуратура.

«На меня в прошлом году прокуратура составляла протокол, что я сотрудничаю с нежелательной организацией. <...> Меня пришли обыскивать по делу ENEMO, и при этом у меня есть решение суда, где написано, что я с ENEMO никак не связан», — рассказал Шадрин РБК. Он считает обыск попыткой давления на независимых наблюдателей перед предстоящими выборами в сентябре 2023 года.

Станислав Андрейчук сказал РБК, что «Голос» сталкивается с обысками перед каждыми выборами с 2011 года, и связывает новые следственные действия с единым днем голосования в сентябре и президентскими выборами в марте.

В прошлом октябре у Мельконьянца и других руководителей «Голоса», а также у региональных активистов тоже провели обыски. Он говорил РБК, что они проходили по «надуманному предлогу, возбуждено какое-то уголовное дело в Иваново на активиста». Как уточнялось в постановлении на обыск, речь шла о дискредитирующих армию постах в Telegram местного активиста Михаила Гусева «Дневник эмигранта».

Ранее Мельконьянц входил в состав научно-экспертного совета ЦИК, который был расформирован в 2020 году. В 2021 году глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что наблюдатели из движения «Голос» смогут беспрепятственно работать на выборах, несмотря на вхождение в реестр иноагентов. Тогда же она отозвалась о Мельконьянце как об «очень квалифицированном и профессиональном электоральном эксперте».

Когда и за что «Голос» признали иноагентом

Впервые ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «Голос» была включена в реестр иностранных агентов в июне 2014 года — вскоре после вступления в силу поправок о принудительном включении в список иноагентов (ранее оно было добровольным, НКО сами подавали заявки). Поводом стало получение НКО премии Норвежского Хельсинкского комитета в размере $10 тыс. в 2013 году: несмотря на то что организация отказалась от денег и отправила их обратно, в ее действиях усмотрели признаки иностранного агента. Впоследствии Мосгорсуд отменил судебные акты о привлечении ассоциации к ответственности и постановил вернуть 400 тыс. руб. уплаченных организацией штрафов, однако из реестра после этого «Голос» исключен не был.

После включения в реестр существовавшая в юридической оболочке ассоциации НКО «В защиту прав избирателей «Голос», стало движением в защиту прав избирателей «Голос», он продолжил работу как незарегистрированная организация. В 2016 году суд постановил ликвидировать ассоциацию «Голос» по иску Минюста.

В 2021 году Минюст включил движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента. В реестре указано, что «Голос» финансировала гражданка Армении. Движение утверждало, что речь шла о переводе примерно на 200 руб. В марте прошлого года сайт движения заблокировали.