branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17:46
МИД потребовал отменить «блокаду» Киево-Печерской лавры Политика, 22:13
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
Лукашенко рассказал, почему Путин не взял Киев Политика, 21:59
Звезда японского мотоспорта разбился насмерть в гонке в 22 года Спорт, 21:55
Лукашенко рассказал, кто станет следующим президентом России Политика, 21:35
Что известно о деле против руководства «Голоса» Политика, 21:26
ЦСКА согласился продать самого дорогого футболиста Казахстана Спорт, 21:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае агрессии Политика, 21:20
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
Politico узнало о недовольстве НАТО словами чиновника об уступках Украины Политика, 21:08
Лукашенко заявил о «Путине в квадрате» после мятежа ЧВК «Вагнер» Политика, 21:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:03
Поздняков обвинил британского главу World Athletics в русофобии Спорт, 20:55
Медведев впервые с 2021 года проиграл Звереву на «Мастерсе» в Цинциннати Спорт, 20:54
Политика ,  
0 

Что известно о деле против руководства «Голоса»

У членов движения прошли обыски, Григорий Мельконьянц задержан
Глава «Голоса» Григорий Мельконьянц стал подозреваемым по делу о нежелательной организации, обыски прошли у участников движения в восьми городах. Что известно о деле «Голоса» — разбирался РБК
Григорий Мельконьянц
Григорий Мельконьянц (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

К кому пришли силовики по делу «Голоса»

Сопредседатель движения «Голос» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) Григорий Мельконьянц был допрошен в качестве подозреваемого в организации деятельности нежелательной на территории России организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). Он отрицает свою вину, сообщил РБК адвокат Михаил Бирюков.

Обыски утром 17 августа также прошли еще у 13 человек в восьми городах — в частности, у главного редактора информационного агентства «Время» Владимира Егорова, представителя «Голоса» в Санкт-Петербурге Полины Костылевой, члена партии «Яблоко» в Великом Новгороде Ксении Черепановой и в Кирове — Дениса Шадрина. В Воронеже правоохранители пришли к экс-координатору «Голоса» Владиславу Ходаковскому, в Рязани — к Софии Ивановой, в Челябинске — к Наталье Гусевой, сообщило движение.

В разговоре с РБК Денис Шадрин рассказал, что обыск у него начался в районе 6 утра. Правоохранители изъяли у него ноутбук, телефон, банковские карты, загранпаспорт, после чего около 12 дня увезли на допрос в качестве свидетеля по делу. Уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК было также возбуждено 17 августа, в день обыска, добавил он. Выдал постановление следователь СК по Тверскому району Москвы.

Представитель движения в Санкт-Петербурге Полина Костылева рассказала РБК, что у нее нет статуса по делу. Обыск у нее прошел утром, следователь изъял у нее ноутбук, телефон и хотел устроить опрос, однако она воспользовалась ст. 51 Конституции (разрешает не свидетельствовать против себя). «Следователь пояснил, что уголовное дело возбуждено в Москве против Мельконьянца, так как он указан сопредседателем «Голоса». А два человека, которые указаны в постановлении, это те, которые уже проходили по похожему делу», — сказала Костылева.

Вечером 17 августа Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на 15 суток Владимира Егорова за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП) — во время обыска он «отталкивал сотрудников».
 

Что известно о «Голосе»

Включенный Минюстом в реестр иноагентов «Голос» — организация по наблюдению за выборами. Движение обучает и готовит наблюдателей, делает аналитические доклады об изменениях избирательного законодательства и ходе проведения выборов. Во время дней голосования реализует проект «Карта нарушений на выборах», который агрегирует сообщения о возможных нарушениях на участках.

Кроме того, эксперты «Голоса» анализируют соблюдение избирательных стандартов и ход выполнения международных рекомендаций по их улучшению. Члены движения выступали против отмены публичных интернет-трансляций с избирательных участков и критиковали дистанционное электронное голосование и законопроект о нем за непрозрачность.

В августе 2022 года член ЦИК Игорь Борисов заявил, что движение «Голос» занимает «гиперактивную позицию по распространению недостоверной информации и дискредитации российских выборов», количество распространяемых им «фейков» растет из года в год.

Читайте на РБК Pro
Три года под риском уголовного дела: какие беды сулит параллельный импорт
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Вы решили ввести в компании четырехдневную неделю. Вот что нужно учесть
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности

На чем основано дело «Голоса»

Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук говорил РБК, что обыски связаны с уголовным делом по признанной в России нежелательной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO). Он добавил, что когда-то «Голос» был ее участником, но после признания ENEMO нежелательной в России в 2021 году движение заявляло, что уже не взаимодействует с ней.

Согласно копии постановления об обыске (есть в распоряжении РБК), следствие ссылается на решение судов Челябинской области и Нижнего Новгорода, которые в ходе рассмотрения административных дел в отношении активистов «Голоса» в 2022 году признали — «Голос» до сих пор входит в европейскую ассоциацию.

«Таким образом, Мельконьянц с другими неустановленными лицами в период с 27.09.2021 по настоящее время осуществлял организацию деятельности движения «Голос», входящего в структуру ENEMO, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ <...>», — указывается в копии постановления.

В документе, в частности, упоминается дело наблюдателя Евгения Долгополова, которого Нижегородский областной суд в 2022 году оштрафовал на 5 тыс. руб. за сотрудничество с «нежелательной организацией» (ст. 20.33 КоАП). Долгополов в 2021 году наблюдал за муниципальными выборами в Грузии.

Судебная практика по административным делам за сотрудничество с нежелательной организацией неоднозначна. Так, Кировский областной суд в декабре 2022 года прекратил административное дело по ст. 20.33 КОАП в отношении члена партии «Яблоко» Дениса Шадрина. Как следует из мотивировочной части решения (есть в распоряжении РБК), тогда суд не счел убедительными доводы о том, что движение «Голос» состоит в организации ENEMO. Членом ENEMO являлось не движение, а ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «Голос», которая, согласно выписке из ЕГРЮЛ, прекратила свою деятельность в марте 2020 года, указал суд. При этом доказательств партнерских отношений движения и организации предоставлено не было, заключил судья.

Международная сеть НПО ENEMO была основана в 2001 году в Хорватии. В нее входят 22 мониторинговые организации из 18 стран Европы и Центральной Азии. Ее миссии участвовали в наблюдении за выборами в Албании, Грузии, Казахстане, Молдавии, на Украине и в ряде других стран. Деятельность ENEMO «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», указывала в 2021 году Генпрокуратура.

«На меня в прошлом году прокуратура составляла протокол, что я сотрудничаю с нежелательной организацией. <...> Меня пришли обыскивать по делу ENEMO, и при этом у меня есть решение суда, где написано, что я с ENEMO никак не связан», — рассказал Шадрин РБК. Он считает обыск попыткой давления на независимых наблюдателей перед предстоящими выборами в сентябре 2023 года.

Станислав Андрейчук сказал РБК, что «Голос» сталкивается с обысками перед каждыми выборами с 2011 года, и связывает новые следственные действия с единым днем голосования в сентябре и президентскими выборами в марте.

В прошлом октябре у Мельконьянца и других руководителей «Голоса», а также у региональных активистов тоже провели обыски. Он говорил РБК, что они проходили по «надуманному предлогу, возбуждено какое-то уголовное дело в Иваново на активиста». Как уточнялось в постановлении на обыск, речь шла о дискредитирующих армию постах в Telegram местного активиста Михаила Гусева «Дневник эмигранта».

Ранее Мельконьянц входил в состав научно-экспертного совета ЦИК, который был расформирован в 2020 году. В 2021 году глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что наблюдатели из движения «Голос» смогут беспрепятственно работать на выборах, несмотря на вхождение в реестр иноагентов. Тогда же она отозвалась о Мельконьянце как об «очень квалифицированном и профессиональном электоральном эксперте».

Когда и за что «Голос» признали иноагентом

Впервые ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «Голос» была включена в реестр иностранных агентов в июне 2014 года — вскоре после вступления в силу поправок о принудительном включении в список иноагентов (ранее оно было добровольным, НКО сами подавали заявки). Поводом стало получение НКО премии Норвежского Хельсинкского комитета в размере $10 тыс. в 2013 году: несмотря на то что организация отказалась от денег и отправила их обратно, в ее действиях усмотрели признаки иностранного агента. Впоследствии Мосгорсуд отменил судебные акты о привлечении ассоциации к ответственности и постановил вернуть 400 тыс. руб. уплаченных организацией штрафов, однако из реестра после этого «Голос» исключен не был.

После включения в реестр существовавшая в юридической оболочке ассоциации НКО «В защиту прав избирателей «Голос», стало движением в защиту прав избирателей «Голос», он продолжил работу как незарегистрированная организация. В 2016 году суд постановил ликвидировать ассоциацию «Голос» по иску Минюста.

В 2021 году Минюст включил движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента. В реестре указано, что «Голос» финансировала гражданка Армении. Движение утверждало, что речь шла о переводе примерно на 200 руб. В марте прошлого года сайт движения заблокировали.

Авторы
Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Выборы голосование обыски уголовное дело иноагент Голос Григорий Мельконьянц нежелательные организации
Материалы по теме
СК возбудил дело против сопредседателя «Голоса» Мельконьянца
Общество
Глава «Голоса» стал подозреваемым по делу о нежелательной организации
Политика
Прокуратура признала нежелательной ассоциацию «За свободную Россию»
Политика