Силовики пришли с обысками к активистам и руководителям «Голоса»

По данным правозащитников, обыски связаны с делом по ст. 280.3 УК о дискредитации армии, которое завели из-за постов в телеграм-канале

Виталий Ковин (Фото: vitaly.kovin / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

У координаторов и активистов движения в защиту прав избирателей «Голос» (Минюст внес его в реестр иноагентов) проходят обыски, сообщают «Известия» в своем телеграм-канале. Газета опубликовала фото и видео с места следственных действий, но не уточнила, где они проходят.

По данным правозащитного проекта «Сетевые свободы» (проект правозащитной группы «Агора»; в 2014 году Минюст признал ее иноагентом, два года спустя группу ликвидировали по иску ведомства, сейчас она работает без регистрации), с обысками пришли к координатору «Голоса» из Перми Виталию Ковину, также признанному иноагентом, в рамках уголовного дела по ст. 280.3 УК (публичная дискредитация Вооруженных сил России).

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю и обратился за комментарием к региональному координатору движения.

Член совета и координатор сети региональных отделений «Голоса» Виталий Аверин сообщил в своем телеграм-канале об обысках у других его коллег: сопредседателя движения Григория Мельконьянца, членов совета движения Виталия Ковина, Аркадия Любарева (признан иноагентом) и Ирины Мальцевой, координатора в Челябинской области Натальи Гусевой. В постановлениях все они указаны в качестве свидетелей. «Да, приходили в 6:20. По совершенно надуманному предлогу, возбуждено какое-то уголовное дело в Иваново на активиста. А пришли почему-то ко мне. Изъяли всю телефонную и компьютерную технику, флешки, загранпаспорт и банковские карточки», — рассказал он.

По этому же делу обыски идут у псковского депутата от «Яблока» Николая Кузьмина, пишут «Сетевые свободы» со ссылкой на его супругу. По данным правозащитников, дело возбуждено в городе Иваново и касается постов в телеграм-канале местного жителя «Дневник эмигранта», с которым якобы может быть связан Кузьмин. Канал ведет активист Михаил Гусев, который сейчас находится не в России. Также сообщается, что в деле фигурируют пермские активистка Екатерина Новикова и журналист Денис Камалягин (признан иноагентом).