ЦИК переформатирует экспертный совет с политологами и Венедиктовым

Центризбирком изменит формат работы и состав своего научно-экспертного совета. Его нынешней деятельностью в ЦИК и Кремле недовольны, утверждают источники РБК. Члены совета считают, что он мог бы работать гораздо эффективнее

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В ближайшее время будет преобразован научно-экспертный совет (НЭС) при Центризбиркоме, рассказали РБК два близких к ЦИК источника. «Вместо него будет некая экспертная площадка для обсуждения проблем выборов, — пояснил один из них. — Но назначения конкретных людей в ее состав не будет до окончания срока полномочий этого ЦИКа».

Полномочия нынешнего состава ЦИК, возглавляемого Эллой Памфиловой, истекают весной 2021 года.

Причиной для переформатирования совета стали претензии Кремля, сообщил собеседник РБК, они заключаются в том, что у НЭС нет плана работы, его члены не проводят регулярные мероприятия, сам совет не разбит на рабочие группы. По словам второго источника РБК, речь идет «именно о переформатировании, однако состав совета сильно изменится и уменьшится». Сейчас в совет входят несколько десятков человек, в том числе политологи Евгений Минченко, Валерий Соловей и Дмитрий Орешкин, представители крупнейших социологических агентств, главные редакторы «Московского комсомольца» и «Эха Москвы» Павел Гусев и Алексей Венедиктов, а также лидер «Патриотов великого Отечества» Николай Стариков и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Научно-экспертный совет при ЦИК был создан в 2018 году для учета общественного и экспертного мнения при решении проблем, касающихся развития избирательной системы. В его составе 77 членов, в том числе представители вузов, политологи, журналисты и др. Кроме НЭС, в Центризбиркоме работает экспертная группа при председателе комиссии в составе четырех человек.

О «переформатировании» членам НЭС планируется сообщить в четверг на внезапно созванном Памфиловой заседании, говорит источник РБК. Тема мероприятия обозначена так — «О мерах по совершенствованию работы ЦИК России с экспертным сообществом». То, что на 27 февраля назначено собрание НЭС и что его созвала Памфилова, РБК подтвердила курирующая совет член ЦИК Евгения Орлова. Однако, по ее словам, тема собрания ей неизвестна.