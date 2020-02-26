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ЦИК переформатирует экспертный совет с политологами и Венедиктовым

Центризбирком изменит формат работы и состав своего научно-экспертного совета. Его нынешней деятельностью в ЦИК и Кремле недовольны, утверждают источники РБК. Члены совета считают, что он мог бы работать гораздо эффективнее
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ближайшее время будет преобразован научно-экспертный совет (НЭС) при Центризбиркоме, рассказали РБК два близких к ЦИК источника. «Вместо него будет некая экспертная площадка для обсуждения проблем выборов, — пояснил один из них. — Но назначения конкретных людей в ее состав не будет до окончания срока полномочий этого ЦИКа».

Полномочия нынешнего состава ЦИК, возглавляемого Эллой Памфиловой, истекают весной 2021 года.

Причиной для переформатирования совета стали претензии Кремля, сообщил собеседник РБК, они заключаются в том, что у НЭС нет плана работы, его члены не проводят регулярные мероприятия, сам совет не разбит на рабочие группы. По словам второго источника РБК, речь идет «именно о переформатировании, однако состав совета сильно изменится и уменьшится». Сейчас в совет входят несколько десятков человек, в том числе политологи Евгений Минченко, Валерий Соловей и Дмитрий Орешкин, представители крупнейших социологических агентств, главные редакторы «Московского комсомольца» и «Эха Москвы» Павел Гусев и Алексей Венедиктов, а также лидер «Патриотов великого Отечества» Николай Стариков и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Научно-экспертный совет при ЦИК был создан в 2018 году для учета общественного и экспертного мнения при решении проблем, касающихся развития избирательной системы. В его составе 77 членов, в том числе представители вузов, политологи, журналисты и др. Кроме НЭС, в Центризбиркоме работает экспертная группа при председателе комиссии в составе четырех человек.

О «переформатировании» членам НЭС планируется сообщить в четверг на внезапно созванном Памфиловой заседании, говорит источник РБК. Тема мероприятия обозначена так — «О мерах по совершенствованию работы ЦИК России с экспертным сообществом». То, что на 27 февраля назначено собрание НЭС и что его созвала Памфилова, РБК подтвердила курирующая совет член ЦИК Евгения Орлова. Однако, по ее словам, тема собрания ей неизвестна.

Пресс-служба ЦИК в ответе на запрос РБК рекомендовала дождаться заседания.

Недовольство с разных сторон

Ранее один из членов НЭС юрист Борис Надеждин написал письмо Памфиловой (есть у РБК) с критикой подготовки общероссийского голосования о поправках в Конституцию. Его претензии касались отсутствия описания процедуры голосования в Конституции и в законе «Об основных гарантиях избирательных прав». Однако письмо Надеждин не отправил. «От идеи обращения в ЦИК меня отговорили члены НЭС, а вместо этого я готовлю обращение в Конституционный суд», — пояснил он РБК. Однако в Кремле узнали о его инициативе и оценили ее негативно, рассказал РБК один из близких к Центризбиркому собеседников.

У Памфиловой также были претензии к научно-экспертному совету. В конце августа 2019 года ЦИК сообщила, что рассмотрит вопрос о целесообразности работы совета. Поводом стала очередная отмена заседания НЭС. Оно было назначено на 14 августа, однако его перенесли на 27-е, так как большинство экспертов находились не в Москве. Однако и 27 августа приглашенные эксперты и политологи, критиковавшие работу избиркомов по регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму, не смогли собраться. Несколько членов совета на условиях анонимности заявили «Коммерсанту», что вынуждены были под разными предлогами отказаться от участия в мероприятии, потому что им с соответствующими пожеланиями позвонили из администрации президента.

Всего состоялось три заседания совета, вспомнил один из представителей НЭС, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Он сказал РБК, что не считает окончание работы совета в нынешнем составе неожиданным. «Что называется, не взлетел, — прокомментировал эксперт. — Памфилова уповала на самоорганизацию работы совета, но ее не произошло, активность проявляла лишь небольшая группа экспертов». Впрочем, по его мнению, Центризбирком сам крайне редко проявлял инициативу и не обращался к совету за экспертизой.

Потеря интереса к совету

«Последнее время заметной стала потеря интереса Центризбиркома на получение независимой экспертизы, — утверждает Мельконьянц. — Например, ЦИК запустила масштабную цифровизацию, в том числе разработку новой государственной автоматизированной системы «Выборы», но взаимодействия с экспертным сообществом по этому направлению не ведется». По его словам, это может быть связано с административным давлением на ЦИК или «с потерей драйва» у руководства комиссии и переходом сотрудников аппарата «в стандартный для бюрократии закрытый режим».

«Осенью секретариат НЭС проводил анкетирование экспертов с просьбой высказаться как по содержательным вопросам, так и по поводу организации деятельности самого НЭС», — рассказал другой член совета, политолог Александр Пожалов. Он считает, что из-за отсутствия предметной повестки, автономности рабочих групп, закрытости информации об их работе и других проблем НЭС превращается «в площадку для периодического выпуска пара в режиме «свободного микрофона» или информирования экспертов и СМИ об уже принятых решениях». «Поэтому изменение принципов работы НЭС действительно актуально, — считает эксперт. — Однако говорить о роспуске совета было бы странно, наоборот, руководство ЦИК постоянно подчеркивает заинтересованность в работе с самым разным кругом экспертов и политических сил».

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
Теги: ЦИК, экспертный совет, Элла Памфилова
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