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СК возбудил дело против сопредседателя «Голоса» Мельконьянца

СК возбудил дело против сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца
Дело против Мельконьянца возбудили по статье об организации работы нежелательной организации. У него и его коллег прошли обыски
Григорий Мельконьянц
Григорий Мельконьянц (Фото: Артем Макаров / РБК)

В отношении сопредседателя движения «Голос» (признано Минюстом иноагентом, входит в признанную нежелательной «Европейскую сеть организаций по наблюдению на выборами», ENEMO) Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В отношении Мельконьянца возбуждено уголовное дело об организации работы нежелательной организации. Проводятся обыски у него и его соратников», — сказал собеседник ТАСС.

РБК направил запрос в СКР и обратился за комментарием к Григорию Мельконьянцу.

Источник «РИА Новости» уточнил, что речь идет о деле по ч. 3 ст. 284.1 УК (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России), по ней грозит до шести лет лишения свободы. По данным агентства, обыски прошли у 15 лиц в восьми российских регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и др.

«Голос» занимается независимым наблюдением за выборами. В августе 2021-го его признали иноагентом, причиной стало то, что ему оказала финансовую помощь гражданка Армении. В марте 2022-го сайт «Голоса» заблокировали.

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Теги
«Голос» Григорий Мельконьянц Следственный комитет нежелательные организации