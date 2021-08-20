ЦИК обещала не мешать работе «Голоса» на выборах из-за статуса иноагента

Элла Памфилова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Наблюдатели из движения в защиту прав избирателей «Голос», которое власти на этой неделе включили в реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента, смогут беспрепятственно работать на выборах, пообещала глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Насколько я знаю, в активе этого движения около 50 человек. Я гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели», — заверила она, подчеркнув, что работать на выборах смогут как сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, так и его коллеги.

Они «смогут пойти наблюдателями туда, куда считают нужным, в том числе могут принимать участие в видеонаблюдении», добавила Памфилова.

О Мельконьянце она отозвалась как об «очень квалифицированном и профессиональном электоральном эксперте». Однако озвученный им тезис о том, что «три дня голосования увеличивают риск фальсификаций», глава ЦИК отвергла.