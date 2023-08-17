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Посол Антонов потребовал от США прекратить «охоту» на россиян

Посол Антонов: Россия считает приоритетом скорейшее возвращение россиян из тюрем США
Россия следит за судьбой каждого своего гражданина, «томящегося в американских застенках», и считает их возвращение на родину приоритетом, заявил Антонов. Он назвал эффективным канал обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россия считает приоритетом возвращение своих граждан, которые содержатся в американских тюрьмах, и спекуляции по этому поводу неприемлемы, заявил посол в США Анатолий Антонов.

Так дипломат прокомментировал статью в The Wall Street Journal, где среди прочего говорилось, что Россия «не проявляет особого интереса» к обмену осужденных в США американцев на десятки россиян, которые отбывают наказание в американских тюрьмах. Речь идет в первую очередь о журналисте WSJ Эване Гершковиче, которого Москва обвиняет в шпионаже (ст. 276 УК), и Поле Уилане, приговоренном к 16 годам тюрьмы по той же статье.

В материале WSJ говорится, что сейчас в федеральных тюрьмах США отбывают сроки 25 россиян; еще 35 человек могут находиться в тюрьмах штатов, либо в изоляторах временного содержания в качестве подозреваемых и обвиняемых. По словам автора статьи, обмен кого-либо из них на Гершковича или Уилана не заинтересовал Москву; сложности для Вашингтона есть и в переговорах с третьими странами, где под стражей содержатся россияне.

«Подчеркну, мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. <...> Для нас судьба каждого росгражданина, томящегося в американских застенках, находится в фокусе внимания. Пристально следим за состоянием здоровья и условием содержания соотечественников», — сказал Антонов, добавив, что Россия борется за их освобождение и возвращение на родину.

Дипломат заявил, что Москва выступает против «охоты» за россиянами в третьих странах и требует ее прекращения. Он напомнил, что вопрос обмена заключенными решается по линии уполномоченных ведомств двух стран и отметил, что «специальный канал доказал свою эффективность». Антонов имеет в виду прошлогодний обмен Константина Ярошенко (обвинен в США в контрабанде наркотиков) на Тревора Рида (осужден за нападение на полицию) и Виктора Бута (торговля оружием и поддержка терроризма) на Бриттни Грайнер (контрабанда наркотиков).

Российский посол также призвал американских политиков и СМИ дать возможность «для спокойной работы компетентных органов двух стран» и перестать «играть на судьбах людей».

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31-летний Гершкович, который в последние годы жил в Москве и освещал в WSJ события в России и на Украине, был задержан в Екатеринбурге в конце марта. В ФСБ утверждают, что Гершкович по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Wall Street Journal отвергла все обвинения против своего корреспондента, заявив, что тот не причастен к шпионской деятельности. Освободить Гершковича потребовал президент США Джо Байден.

Полу Уилану 53 года. Его задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии следствия, американец работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Он не признал вину. Приговор Уилану вынесли летом 2020 года, наказание он отбывает в мордовской колонии. 16 августа, по данным CNN, американец поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и тот заверил, что делает все для скорейшего возвращения Уилана на родину. Телеканал отметил, что это вторая беседа Блинкена с Уиланом, до этого они общались в конце декабря.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Анатолий Антонов обмен заключенными Пол Уилан Эван Гершкович США
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