Блинкен позвонил Уилану в колонию

Блинкен поговорил по телефону с Уиланом и заверил, что работает над его возвращением в США

Это уже второй телефонный разговор госсекретаря США с Полом Уиланом, который отбывает срок в мордовской колонии. Энтони Блинкен заявил, что работает над скорейшим возвращением американца на родину

Энтони Блинкен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 16 августа, поговорил по телефону с Полом Уиланом, американцем, осужденным в России на 16 лет за шпионаж, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника, Блинкен призвал Уилана «сохранять веру» и подчеркнул, что США «делают все возможное, чтобы вернуть его домой как можно скорее».

Брат Уилана Дэвид подтвердил, что госсекретарю удалось связаться с его родственником, разговор был «долгим и откровенным»; других деталей он не привел.

CNN пишет, что это уже вторая беседа между Блинкеном и Уиланом, который более четырех лет находится в заключении; первая состоялась 30 декабря. Канал отмечает, что американцу, который содержится в мордовской колонии, разрешены телефонные разговоры, но собеседник CNN не стал приводить подробностей о том, как был сделан звонок Блинкену.

Администрация президента Джо Байдена более восьми месяцев назад озвучила России предложение, касающееся освобождения Уилана, но не получила ответа по существу, сообщает телеканал. Власти США продолжают искать варианты, которые побудили бы Москву отпустить на свободу американцев, чье задержание Вашингтон считает незаконным.

В начале мая Блинкен заявил, что Вашингтон и Москва продолжают контактировать по вопросу обмена заключенными, но нерегулярно. Глава МИД России Сергей Лавров позднее сообщил, что помощнику президента Юрию Ушакову «иногда, как вы слышали, наверное, звонят из Вашингтона, из Белого дома» с призывом освободить Уилана.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, американец работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Он не признал вину. Приговор Уилану вынесли летом 2020 года.

В декабре 2022 года Москва и Вашингтон провели обмен заключенными. На родину вернулись россиянин Виктор Бут, приговоренный в США по делу о незаконной торговле оружием, и баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков. Незадолго до обмена CNN сообщал, что Вашингтон предлагал Москве обменять Бута на Уилана, но переговоры зашли в тупик. Представитель российского МИДа Мария Захарова позже заявила, что США сами не включили Уилана в список обмена.