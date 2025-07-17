Обвинение сочло генерала Попова создателем ОПГ для хищений в «Патриоте»

Создателем преступной группы, которая похитила средства парка «Патриот», военная прокуратура считает экс-замглавы Минобороны Попова. Генерал отвечал за развитие парка в 2021–2024 годах. Он находится под арестом с августа 2024 года

Павел Попов (Фото: РБК)

Главная военная прокуратура считает бывшего заместителя главы Минобороны генерала армии Павла Попова создателем организованной преступной группы по хищению средств на строительство парка «Патриот». Об этом представитель ведомства заявил, выступая в Одинцовском гарнизонном суде, где рассматривается дело о махинациях при строительстве парка, передает ТАСС.

Попов отвечал за развитие парка «Патриот» в 2021–2024 годах. В обвинительном заключении, которое зачитал представитель военной прокуратуры, отмечается, что «умысел» на создание организованной группы с целью хищения средств у Попова возник не позднее марта 2022 года. В эту группу он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.

По данным обвинения, Попов осуществлял «общее руководство и покровительство» преступной группы, а Ахмедов и Шестеров обеспечивали «воплощение идей организатора на практике». Преступная деятельность группы заключалась в том, что за счет средств Минобороны, выделенных для парка «Патриот», были проведены строительно-монтажные работы ряда зданий на участке земли в СНТ «Звезда» под Красногорском в Московской области, который принадлежал Попову. Всего, как установило следствие, генерал вместе с соучастниками похитили у «Патриота» свыше 25 млн руб.

Помимо мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; до десяти лет лишения свободы), Попову также вменяют служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК; до четырех лет лишения свободы), превышение должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК; до десяти лет заключения) и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК; до пяти лет лишения свободы). Попов находится под арестом с августа 2024 года. В ноябре Ахмедов и Шестеров дали показания против бывшего замминистра обороны. Сам Попов отверг все обвинения.

В мае 2025 года адвокат Попова сообщил о госпитализации своего подзащитного из-за обострения хронической болезни, а в июне уточнил, что 68-летний генерал находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.