Адвокат сообщил о тяжелом состоянии экс-замглавы Минобороны Попова
Бывший заместитель министра обороны России генерал Павел Попов лежит в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, куда его положили в мае из СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат генерала Денис Сагач, передает ТАСС.
Состояние Попова не позволяет ему участвовать в следственных действиях, отметил адвокат, уточнив, что «врачи не дают пока никаких прогнозов».
Попова увезли в медучреждение 8 мая. Генерал находится под арестом с августа.
В 2021–2024 годах он отвечал за развитие парка «Патриот». По версии следствия, генерал вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым похитил у «Патриота» более 30 млн руб.
По данным Следственного комитета, за счет парка «Патриот» Попов организовал выполнение строительных работ и поставку различных материалов себе на загородный участок площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья.
Суд несколько раз продлевал Попову меру пресечения. Каждый раз Попов отмечал, что «у него много хронических заболеваний», рассказывал его адвокат.
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