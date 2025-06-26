Адвокат сообщил о тяжелом состоянии экс-замглавы Минобороны Попова

Бывший заместитель министра обороны России генерал Павел Попов лежит в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, куда его положили в мае из СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат генерала Денис Сагач, передает ТАСС.

Состояние Попова не позволяет ему участвовать в следственных действиях, отметил адвокат, уточнив, что «врачи не дают пока никаких прогнозов».

Попова увезли в медучреждение 8 мая. Генерал находится под арестом с августа.

В 2021–2024 годах он отвечал за развитие парка «Патриот». По версии следствия, генерал вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым похитил у «Патриота» более 30 млн руб.

По данным Следственного комитета, за счет парка «Патриот» Попов организовал выполнение строительных работ и поставку различных материалов себе на загородный участок площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья.

Суд несколько раз продлевал Попову меру пресечения. Каждый раз Попов отмечал, что «у него много хронических заболеваний», рассказывал его адвокат.