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Аресты генералов ,  
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Бывшему замглавы Минобороны Попову предъявили новые обвинения

Экс-замглавы Минобороны Попова обвинили в подлоге и незаконном обороте оружия
Сюжет
Аресты генералов
В рамках дела о хищениях при строительстве парка «Патриот» экс-замглавы Минобороны Попову кроме мошенничества вменяют также служебный подлог, превышение полномочий и незаконный оборот оружия. Генерал отвергал обвинения
Павел Попов
Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Бывшему замминистра обороны генералу Павлу Попову в рамках расследования уголовного дела о хищениях в ходе развития парка «Патриот» добавили обвинений.

Это следует из сообщения Следственного комитета о передаче в суд дел предполагаемых подельников экс-замглавы Минобороны — директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Оба признали вину в мошенничестве и служебном подлоге в ходе расследования.

Кроме мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; до десяти лет заключения) Попову вменяют также:

  • служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК; до четырех лет лишения свободы);
  • превышение должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК; до десяти лет заключения);
  • незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК; от трех до пяти лет лишения свободы).

Расследование в отношении бывшего замминистра продолжается, добавили в СК. Он находится под арестом с конца августа прошлого года. В мае 2025-го адвокат Попова Денис Сагач сообщил о его госпитализации в связи с обострением одного из хронических заболеваний. В июне Сагач заявил, что генерал находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

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По версии следствия, в 2022–2024 годах Попов, Шестеров и Ахмедов «путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке «Патриот» похитили более 25 млн руб.

По данным СК, Попов за счет парка «Патриот» организовал выполнение строительных работ и поставку различных материалов себе на загородный участок площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья. Коммерческие организации, имеющие договорные отношения с парком, Попов через подчиненных принуждал выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их, считает следствие.

Имущество всех троих фигурантов на сумму более 100 млн руб. арестовано. Ахмедов и Шестеров дали показания против Попова. Сам генерал отвергал все обвинения.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Павел Попов Следственный комитет мошенничество подлог превышение должностных полномочий незаконный оборот парк Патриот
Павел Попов фото
Павел Попов
военный, генерал армии, экс-замминистра обороны России
1 января 1957 года
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