У управляющей компании «Южуралзолота» появился и.о. президента

На должность и.о. президента УК ЮГК назначена Лариса Ивлева. До этого суд отстранил от должности прежнего руководителя Константина Струкова. После конфискации активов бизнесмена единственным учредителем УК ЮГК стало государство

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Исполняющим полномочия президента золотодобытчика ООО «Управляющая компания «Южуралзолото группа компаний» (УК ЮГК) назначена Лариса Ивлева, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно выписке, соответствующие изменения были внесены в реестр 16 июля.

Лариса Ивлева работает в организациях холдинга «Южуралзолото» с 1993 года. О том, что она назначена исполняющим обязанности президента ООО «УК ЮГК» вместо Константина Струкова, отстраненного от должности по решению суда, ранее сообщала газета «Коммерсантъ». По данным издания, Ивлева занимала должность вице-президента в компании.

Решение об отстранении Струкова от должности президента управляющей компании ЮГК принял Советский районный суд Челябинска 14 июля. До этого суд конфисковал доли Струкова и его окружения в группе компаний в доход государства. По данным прокуратуры, Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. Сейчас они оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц.

До конфискации активов у Струкова было 67,85% акций ЮГК, а также 100-процентная доля в ООО «УК ЮГК». После конфискации активов бизнесмена и его окружения судом единственным учредителем ООО «УК ЮГК» с долей в 100% стало государство.

В начале июля сотрудники ФСБ и следователи провели обыски в офисах ЮГК, а также на рабочем месте Струкова. Источник РБК говорил, что, по данным надзорного органа, доходы от бизнеса Струков выводил за границу, где «он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши, а доходы организаций не идут на повышение зарплаты сотрудников и на поддержание безопасной работоспособности оборудования, что влечет наступление чрезвычайных ситуаций».

Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что конфискованные доли в группе компаний «Южуралзолото» после их перехода в собственность государства будут проданы новому собственнику. «Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового», — отметил он.