 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Управляющая компания «Южуралзолото» перешла в собственность государства

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

С 15 июля учредителем золотодобытчика ООО «Управляющая компания ЮГК» (УК ЮГК) стало государство, следует из данных ЕГРЮЛ.

Так, в графе «участник/учредитель» значится «Российская Федерация». Ее интересы представляет Росимущество.

Накануне суд отстранил Константина Струкова от должности президента компании. Струков — миллиардер, он занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд.

Суд конфисковал активы владельца «Южуралзолота» в доход государства
Бизнес
Константин Струков

В начале июля сотрудники ФСБ и следователи провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний», мероприятия прошли и на рабочем месте Струкова.

По словам источника, обыски связаны с тем, что ранее были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промбезопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области. Правоохранительные органы считают, что нарушения привели к загрязнению водоохранной зоны и в целом ухудшили экологию. Кроме того, за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников компании, отмечает источник.

В ЮГК отказались от комментариев. Позднее компания разместила комментарий, в котором говорилось, что добыча руды и производство золота продолжаются.

Позже Генпрокуратура потребовала передать активы Струкова в доход государства. Там заявили, что Струков приобрел активы, используя служебное положение.

11 июля Советский районный суд Челябинска конфисковал доли в золотодобывающей группе компаний «Южуралзолото» и другие активы Струкова и его окружения в доход государства.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер-министр Украины подал в отставку

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
«Росимущество» ЮГК смена руководства Южуралзолото
Материалы по теме
В Ura.ru заявили о применении силы к главе IT-отдела при обыске
Политика
Следователи пришли с обысками в администрацию Махачкалы
Политика
В Ленобласти прошли обыски в отделах полиции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:55
Полиция Подмосковья пресекла конфликт местных жителей и мигрантов Общество, 17:54
ЦБ установил официальный курс доллара ниже ₽78 Инвестиции, 17:51
Хинштейн посмертно наградил за мужество погибших при атаке на пляж курян Политика, 17:49
Лавров объяснил, почему украинцы «лукавят» о стамбульских переговорах Политика, 17:36
Владелец Labubu спрогнозировал рост прибыли на 350% из-за этих игрушек Инвестиции, 17:36
Прокурор попросил 24 года колонии экс-военному за продажу данных ВСУ Политика, 17:33
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В салонах «МегаФона» появился виртуальный помощник Пресс-релиз, 17:33
«Спартак» вернул в КХЛ своего лучшего защитника-бомбардира сезона 2022/23 Спорт, 17:30
Украина приостановила участие в конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 17:28
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА перешел в «Динамо» Спорт, 17:24
Сын Александра Митты заявил о кремации отца после прощания в Москве Общество, 17:24
Почему токен PENGU проекта Pudgy Penguins подорожал за месяц на 245% Крипто, 17:21
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20