Управляющая компания «Южуралзолото» перешла в собственность государства

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С 15 июля учредителем золотодобытчика ООО «Управляющая компания ЮГК» (УК ЮГК) стало государство, следует из данных ЕГРЮЛ.

Так, в графе «участник/учредитель» значится «Российская Федерация». Ее интересы представляет Росимущество.

Накануне суд отстранил Константина Струкова от должности президента компании. Струков — миллиардер, он занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд.

В начале июля сотрудники ФСБ и следователи провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний», мероприятия прошли и на рабочем месте Струкова.

По словам источника, обыски связаны с тем, что ранее были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промбезопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области. Правоохранительные органы считают, что нарушения привели к загрязнению водоохранной зоны и в целом ухудшили экологию. Кроме того, за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников компании, отмечает источник.

В ЮГК отказались от комментариев. Позднее компания разместила комментарий, в котором говорилось, что добыча руды и производство золота продолжаются.

Позже Генпрокуратура потребовала передать активы Струкова в доход государства. Там заявили, что Струков приобрел активы, используя служебное положение.

11 июля Советский районный суд Челябинска конфисковал доли в золотодобывающей группе компаний «Южуралзолото» и другие активы Струкова и его окружения в доход государства.