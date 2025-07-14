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Суд отстранил Струкова от поста президента управляющей компании ЮГК

ТАСС: суд отстранил Струкова от должности президента управляющей компании ЮГК
Струков был отстранен от должности решением челябинского суда 14 июля. По словам собеседника ТАСС, он «сохранял влияние на работников холдинга и собирался противодействовать обращению в доход государства связанных с ним активов»
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Константин&nbsp;Струков
Константин Струков (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

Советский районный суд Челябинска отстранил Константина Струкова от должности президента управляющей компании ЮГК (УК ЮГК), передает ТАСС со ссылкой на судебные органы региона.

Решение было принято 14 июля. Также от должности отстранили директора по безопасности УК ЮГК Константина Якимчика.

«Решение было принято в связи с тем, что Струков, продолжая занимать должность президента ООО «УК ЮГК», сохранял влияние на работников холдинга, которые находятся у него в подчинении», — сказал агентству источник.

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Константин&nbsp;Струков

По его словам, Струков и «подконтрольный ему» Якимчик планировали организовать и провести в Челябинской области мероприятия, не согласованные с органами местного самоуправления. Целью этих мероприятий могло стать противодействие обращению в доход государства компаний группы ЮГК, аффилированных со Струковым, говорит собеседник ТАСС.

«Для реализации задуманного лица, используя свое должностное положение, намеревались привлечь трудовой коллектив предприятий холдинга, использовать средства наглядной агитации, а также совершить иные действия», — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, сославшись на оперативные данные, что Якимчик и Струков могут воздействовать на ответчиков, свидетелей, иных участников процесса, добиваясь, чтобы те изменили свои показания по делу.

РБК направил запрос в Советский районный суд Челябинска.

Струков занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд. С 2000 года он является депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — заместителем его председателя от «Единой России». Одновременно бизнесмен состоит в комитете по экологии и природопользованию, что, как указано в иске, обеспечивало ему доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования.

В июле Генпрокуратура потребовала передать государству активы, которые, по ее мнению, были приобретены Струковым с использованием служебного положения.

11 июля суд конфисковал доли Струкова в группе компаний и другие активы его и его окружения в доход государства. По данным прокуратуры, Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. Они были оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц.

Источник РБК говорил, что, по данным надзорного органа, доходы от бизнеса Струков выводил за границу, где «он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши, а доходы организаций не идут на повышение зарплаты сотрудников и на поддержание безопасной работоспособности оборудования, что влечет наступление чрезвычайных ситуаций».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Ольга Ваганова
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