 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Генпрокуратура попросила передать государству активы Константина Струкова

Генпрокуратура попросила передать государству активы владельца «Южуралзолота»
В надзорном ведомстве заявили, что активы оформлены на доверенных лиц, а также дочь бизнесмена Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии. Накануне в «Южуралзолоте» прошли обыски
Южуралзолото UGLD ₽0,5174 -9,92% Купить
Константин&nbsp;Струков
Константин Струков (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

Генпрокуратура обратилась в Советский райсуд Челябинска с требованием передать активы президента золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) Константина Струкова, зампреда Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России», в доход государства.

Как пишет «Коммерсантъ», в ведомстве считают, что Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. Сейчас они оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц.

Накануне сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы ЮГК, они в том числе посетили рабочие места Струкова, основного акционера компании. По словам источника РБК, следственные действия были связаны с нарушением правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках компании в Пластовском и Еткульском районах.

В «Южуралзолоте» сообщили, что компания работает штатно. Там заверили, что «уделяют максимальное внимание безопасности производства и минимизации экологического воздействия» своих производств.

Силовики пришли с обысками в «Южуралзолото»
Бизнес

ЮГК занимает четвертое место по объему производства золота в России, в 2024 году, по данным на ее сайте, было реализовано 330 тыс. тр. унций. Струков — основной владелец компании. В 2024 году «ААА Управление капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела у бизнесмена 22% акций ЮГК. После сделки у него осталось 67,85%, доля акций в свободном обращении — 10,15%.

Струков занимает 78-е место рейтинга миллиардеров России Forbes, его состояние журнал оценивает в $1,9 млрд. С 2000 года является депутатом заксбрания Челябинской области. В 1997 году он стал генеральным директором ЮГК, а с 2001 по 2007 год возглавлял совет директоров компании. В середине 2000-х также руководил Челябинской угольной компанией. Имеет несколько региональных наград Челябинской области.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

США приостановили поставки Украине зенитных ракет

Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии

Маск после очередной перепалки похвалил Трампа

В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая

В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Южуралзолото Генпрокуратура Константин Струков ЮГК
Материалы по теме
«Южуралзолото» сообщило о нормальной работе после обысков
Бизнес
Силовики пришли с обысками в «Южуралзолото»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
От идеи до продукта: как создают вычислительную технику в России Тренды, 10:54
В Ростовской области решили ограничивать мобильный интернет Политика, 10:53
«Ростех» объявил о запуске рублевого токена на блокчейне Tron Крипто, 10:51
В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука Общество, 10:51
Президент Киргизии после встречи с Путиным посетит Азербайджан Политика, 10:50
От идеи до экспорта: 6 шагов развития бизнеса в Москве Отрасли, 10:46
Эксперты оценили объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году Недвижимость, 10:44
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Чем российский рынок информбезопасности может привлечь инвесторов Отрасли, 10:36
Почему кинотеатры в России теряют зрителейПодписка на РБК, 10:32
Онлайн-рынок без пощады: какие бизнес-модели умрут в 2025 годуПодписка на РБК, 10:30
ФСБ показала, как задержанная в Петербурге подкладывала бомбу под машину Политика, 10:29
Как развивается рынок промышленной автоматизации Отрасли, 10:26
Акции ЮГК обрушились на 17% после иска о конфискации компании Инвестиции, 10:18
CBS узнал, что США пересмотрели военную помощь не только Украине Политика, 10:17