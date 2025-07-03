Генпрокуратура попросила передать государству активы Константина Струкова

В надзорном ведомстве заявили, что активы оформлены на доверенных лиц, а также дочь бизнесмена Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии. Накануне в «Южуралзолоте» прошли обыски

Константин Струков (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

Генпрокуратура обратилась в Советский райсуд Челябинска с требованием передать активы президента золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) Константина Струкова, зампреда Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России», в доход государства.

Как пишет «Коммерсантъ», в ведомстве считают, что Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. Сейчас они оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц.

Накануне сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы ЮГК, они в том числе посетили рабочие места Струкова, основного акционера компании. По словам источника РБК, следственные действия были связаны с нарушением правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках компании в Пластовском и Еткульском районах.

В «Южуралзолоте» сообщили, что компания работает штатно. Там заверили, что «уделяют максимальное внимание безопасности производства и минимизации экологического воздействия» своих производств.

ЮГК занимает четвертое место по объему производства золота в России, в 2024 году, по данным на ее сайте, было реализовано 330 тыс. тр. унций. Струков — основной владелец компании. В 2024 году «ААА Управление капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела у бизнесмена 22% акций ЮГК. После сделки у него осталось 67,85%, доля акций в свободном обращении — 10,15%.

Струков занимает 78-е место рейтинга миллиардеров России Forbes, его состояние журнал оценивает в $1,9 млрд. С 2000 года является депутатом заксбрания Челябинской области. В 1997 году он стал генеральным директором ЮГК, а с 2001 по 2007 год возглавлял совет директоров компании. В середине 2000-х также руководил Челябинской угольной компанией. Имеет несколько региональных наград Челябинской области.