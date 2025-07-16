Государство продаст полученные доли в ЮГК новому собственнику

Государство стало учредителем УК ЮГК с долей в 100% после конфискации активов Струкова и его окружения судом. Доля будет продана, как это обычно бывает с активами, полученными казной через правоохранителей, сообщил Силуанов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Конфискованные доли в группе компаний «Южуралзолото» (ЮГК) после их перехода в собственность государства будут проданы новому собственнику. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе долей в ЮГК, которые суд конфисковал 11 июля, Силуанов сказал: «Будет продаваться, да» (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что государство регулярно поступает так с объектами, полученными казной в результате работы правоохранительных органов.

«Все, что приходит в собственность государства, все, естественно, переоценивается на предмет дальнейшего использования. Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового», — сказал он.

Кого власти рассматривают как вероятного собственника, министр не уточнил.

Основным акционером ЮГК ранее был челябинский предприниматель Константин Струков. До конфискации активов Струкова и его окружения у бизнесмена было 67,85% акций ЮГК. 22% принадлежали «ААА Управление капиталом», остальные 10,15% находились в свободном обращении.

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) находится под управлением ООО «Управляющая компания «Южуралзолото группа компаний» (УК ЮГК). Единственным учредителем последней с долей в 100% после решения суда стало государство, соответствующие изменения уже отразились в ЕГРЮЛ.

В начале июля сотрудники ФСБ и следователи провели обыски в офисах ЮГК, мероприятия прошли и на рабочем месте Струкова. По данным прокуратуры, Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. Они были оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц.

Источник РБК говорил, что, по данным надзорного органа, доходы от бизнеса Струков выводил за границу, где «он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши, а доходы организаций не идут на повышение зарплаты сотрудников и на поддержание безопасной работоспособности оборудования, что влечет наступление чрезвычайных ситуаций».

Струков занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд. С 2000 года он является депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — заместителем его председателя от «Единой России». Одновременно бизнесмен состоит в комитете по экологии и природопользованию. В иске прокуратуры говорилось, что это обеспечивало ему доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования.

14 июля Советский районный суд Челябинска отстранил Струкова от должности президента УК ЮГК.