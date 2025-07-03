В связанных со Струковым челябинских компаниях прошли обыски

В челябинских офисах компаний, связанных с главой «Южуралзолото» Струковым, проведены обыски. Генпрокуратура добивается изъятия его активов в доход государства. Накануне обыски прошли в офисах золотодобывающей компании

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В челябинских офисах компаний, связанных с зампредседателя законодательного собрания Челябинской области и главой золотодобывающей компании «Южуралзолото» Константином Струковым, прошли обыски, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Об этом также рассказал собеседник «Интерфакса».

Агентство пишет, что обыски проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищений. Ранее 3 июля Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Челябинска с требованием передать активы Струкова в доход государства. Сейчас они оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц.

По словам собеседника РБК, в ведомстве считают, что за 24 года в региональном парламенте депутат «приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона и сегодня выступает фактическим руководителем законодательного органа», а также использует статус для создания незаконных преференций и неконкурентных преимуществ собственному бизнесу.

Константин Струков с 2000 года занимает должность депутата регионального парламента, а с 2017 года является заместителем его председателя. При этом он состоит в комитете по экологии и природопользованию. В иске Генпрокуратуры говорится, что такое положение обеспечивало Струкову доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования, приоритетах государственной политики по их развитию.

Накануне обыски прошли в офисах «Южуралзолото», в том числе на рабочем месте Струкова. По словам источника РБК в правоохранительных органах, следственные действия были связаны с нарушением правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках компании в Пластовском и Еткульском районах.

Акции золотодобытчика обрушились сначала на новостях об обысках, а затем — об изъятии активов. По состоянию на 15:00 мск они торгуются по 0,518 руб., что на 9,82% дешевле, чем на закрытии торгов предыдущего дня. В моменте падение достигало по меньшей мере 17%.