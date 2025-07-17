На подлете к Москве сбили три дрона
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Позднее был уничтожен еще один дрон.
Около двух часов назад в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Калужская область граничит с Московской на северо-востоке.
В предыдущий раз мэр писал об уничтожении беспилотников на подлете к Москве 10 июля, еще несколько БПЛА было сбито днем ранее.
Москва подвергается атакам беспилотников на фоне продолжающихся боев на Украине, из-за этого городские аэропорты регулярно приостанавливают полеты.
В июне в интервью телеканалу РБК Собянин говорил, что система противовоздушной обороны Москвы работает на «высший класс» — она сбивает 99,9% целей. Мэр отмечал, что в обеспечении безопасности задействованы такие ведомства, как Росгвардия и МВД, а также система «112», городские аварийные службы.
Этой ночью об атаках дронов сообщили также власти Смоленской, Воронежской и Белгородской областей.
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