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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Москве сбили три дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Об атаках дронов сообщили также власти Смоленской, Воронежской и Белгородской областей

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Позднее был уничтожен еще один дрон.

Около двух часов назад в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Калужская область граничит с Московской на северо-востоке.

В предыдущий раз мэр писал об уничтожении беспилотников на подлете к Москве 10 июля, еще несколько БПЛА было сбито днем ранее.

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Москва подвергается атакам беспилотников на фоне продолжающихся боев на Украине, из-за этого городские аэропорты регулярно приостанавливают полеты.

В июне в интервью телеканалу РБК Собянин говорил, что система противовоздушной обороны Москвы работает на «высший класс» — она сбивает 99,9% целей. Мэр отмечал, что в обеспечении безопасности задействованы такие ведомства, как Росгвардия и МВД, а также система «112», городские аварийные службы.

Этой ночью об атаках дронов сообщили также власти Смоленской, Воронежской и Белгородской областей.

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Сергей Собянин Москва дроны беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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