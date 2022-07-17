На Украине задержали экс-главу СБУ по Крыму

Олег Кулинич с 2020 года возглавлял управление СБУ по Автономной Республике Крым, которое после присоединения полуострова к России переехало в Херсон. Его уволили в марте, когда российское Минобороны взяло город под контроль

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований задержали экс-главу управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, сообщают «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, Кулинича подозревают в госизмене (ст. 111 УК Украины, по ней может грозить до 15 лет тюрьмы).

«Страна.ua» опубликовала в своем Telegram видео задержания Кулинича. Издание пишет, что при этом присутствовал первый зампред СБУ Василий Малюк.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Несмотря на это, на Украине действуют органы власти, которые отвечают за полуостров. В частности, главное управление СБУ по Крыму переехало в Херсон, где и располагалось в момент начала российской военной операции 24 февраля, отмечает Focus.ua. Российское Минобороны отчиталось о взятии города под контроль 2 марта.

Кулинич возглавлял управление СБУ с октября 2020 года. 2 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности, а не место Кулинича назначил Александра Власенко.

Весной прошлого года народный депутат Максим Бужанский потребовал от Минюста Украины и правоохранительных органов проверить законность назначения Кулинича главой крымского СБУ. По словам парламентария, с 1989 по 1994 годы Кулинич учился в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ России и проходил службу в российских органах контрразведки.

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27 июня Зеленский сообщил, что в стране проходит инспекция деятельности силовиков, "потому что 24-го числа [февраля] некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ". Тогда же Politico написало о планах президента уволить главу СБУ Ивана Баканова, но Зеленский это не подтвердил: "Если бы я хотел его уволить, то уже бы давно уволил".