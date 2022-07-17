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На Украине по подозрению в работе на Россию задержали сотрудника СБУ

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины задержали по подозрению в госизмене сотрудника СБУ, который до марта этого года возглавлял одно из региональных управлений ведомства, сообщает ГБР.

Экспертизы подтвердили, что задержанный сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал информацию, которая была государственной тайной, в том числе разведывательные данные. Также у ГБР есть доказательства участия подозреваемого в преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины.

На основании собранных доказательств против задержанного заведено дело по нескольким статьям украинского уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней; максимальное наказание — от семи до 12 лет заключения); ч. 1 ст. 111 (государственная измена — от 12 до 15 лет лишения свободы), ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сбору сведений, составляющих государственную тайну, с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям; максимальное наказание — от десяти до 15 лет заключения).

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Ранее в украинских СМИ появились сообщения о задержании экс-главы управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Он возглавлял региональное управление ведомства с 2020 года, которое после присоединения Крыма к России в 2014 году находилось в Херсоне. В начале марта, после взятия Херсона под контроль российскими войсками, его уволил президент Украины Владимир Зеленский.

Весной прошлого года народный депутат Максим Бужанский потребовал от Минюста Украины и правоохранительных органов проверить законность назначения Кулинича главой крымского СБУ, писал Focus.ua. Бужанский утверждал, что с 1989 по 1994 год Кулинич учился в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ России и проходил службу в российских органах контрразведки.

В конце июня Зеленский сообщил, что на Украине проходит инспекция деятельности силовиков, «потому что 24-го числа [февраля] некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ». С марта президент уволил ряд сотрудников СБУ, в том числе глав управлений Львовской и Харьковской областей, с их постов на фоне спецоперации. Politico писала, что Зеленский собирается уволить и главу СБУ Ивана Баканова, однако сам украинский лидер это опроверг: «Если бы я хотел его уволить, то уже бы давно уволил».

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