СБУ объявила об аресте туристических активов российского миллиардера

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте корпоративных прав туристического агентства, «конечным бенефициаром» которого называют предпринимателя из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«По инициативе СБУ арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств. Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер», — говорится в сообщении.

В СБУ не уточнили названия турагентства и имени российского бизнесмена, однако сообщили, что в России он владеет крупными активами в металлургической отрасли.

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