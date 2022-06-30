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СБУ объявила об аресте туристических активов российского миллиардера
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте корпоративных прав туристического агентства, «конечным бенефициаром» которого называют предпринимателя из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
«По инициативе СБУ арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств. Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер», — говорится в сообщении.
В СБУ не уточнили названия турагентства и имени российского бизнесмена, однако сообщили, что в России он владеет крупными активами в металлургической отрасли.
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