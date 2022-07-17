Встреча глав Минфинов и ЦБ G20 закончилась без итогового коммюнике

На встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 обсуждались пути решения проблем, возникших из-за санкций против России. Участники заседания не пришли к единому мнению, сообщили в российском Минфине

Фото: Sonny Tumbelaka / AP

На Бали 15–16 июля проходило заседание министров финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки», на котором обсуждались пути решения глобальных экономических проблем, вызванных в том числе санкциями против России, однако участники встречи не смогли прийти к единому мнению и она закончилась без итогового коммюнике, сообщает российский Минфин.

«Основное внимание было уделено стабилизации энергетического и продовольственного рынков, а также предотвращению фрагментации мировой финансово-экономической системы», — рассказали в ведомстве.

В Минфине заявили, что большинство стран отмечали необходимость снятия всех ограничений для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия. Российская делегация указала, что использование финансовых мер в качестве санкционных способствует фрагментации мировой системы.

Несмотря на то что страны не приняли итогового решения по поднимавшимся на встрече вопросам, они договорились предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолевая разногласия, подчеркнули в Минфине. Следующая встреча «двадцатки» на министерском уровне состоится в октябре «на полях» Годового собрания руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ранее главы Всемирного банка, МВФ, Всемирной торговой организации (ВТО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы (ВПП) призвали снизить ограничения на использование запасов продовольствия и найти дипломатическое решение по поставкам зерна и удобрений, которые заблокированы из-за боевых действий на территории Украины. По их мнению, снятие экспортных ограничений поможет свести к минимуму перебои с поставками и снизить цены.

После начала российской военной операции на Украине 24 февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций, которые затронули в том числе экспорт ряда продуктов, валютную и банковскую системы и т.д.

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