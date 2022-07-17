Встреча глав Минфинов и ЦБ G20 закончилась без итогового коммюнике
На Бали 15–16 июля проходило заседание министров финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки», на котором обсуждались пути решения глобальных экономических проблем, вызванных в том числе санкциями против России, однако участники встречи не смогли прийти к единому мнению и она закончилась без итогового коммюнике, сообщает российский Минфин.
«Основное внимание было уделено стабилизации энергетического и продовольственного рынков, а также предотвращению фрагментации мировой финансово-экономической системы», — рассказали в ведомстве.
В Минфине заявили, что большинство стран отмечали необходимость снятия всех ограничений для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия. Российская делегация указала, что использование финансовых мер в качестве санкционных способствует фрагментации мировой системы.
Несмотря на то что страны не приняли итогового решения по поднимавшимся на встрече вопросам, они договорились предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолевая разногласия, подчеркнули в Минфине. Следующая встреча «двадцатки» на министерском уровне состоится в октябре «на полях» Годового собрания руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
Ранее главы Всемирного банка, МВФ, Всемирной торговой организации (ВТО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы (ВПП) призвали снизить ограничения на использование запасов продовольствия и найти дипломатическое решение по поставкам зерна и удобрений, которые заблокированы из-за боевых действий на территории Украины. По их мнению, снятие экспортных ограничений поможет свести к минимуму перебои с поставками и снизить цены.
После начала российской военной операции на Украине 24 февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций, которые затронули в том числе экспорт ряда продуктов, валютную и банковскую системы и т.д.
На фоне ситуации с украинским зерном, которое скопилось в портах с начала боевых действий, в ООН предупреждали об ухудшении продовольственного кризиса в мире. Украина и западные страны обвиняют Россию в блокировке портов, Москва в свою очередь утверждает, что вывоз зерна невозможен из-за минирования гаваней украинской стороной.
Президент Владимир Путин говорил, что Россия может нарастить поставки сельхозпродукции и удобрений в обмен на отмену санкций. По его словам, хотя формально против российского продовольствия и удобрений санкций не вводили, под ограничения попали владельцы компаний-производителей, что «затрудняет заключение контрактов, осложнило финансовые операции».