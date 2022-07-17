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Более 1200 грузовиков застряли на границе России и Латвии

По данным властей, ожидание составляет шесть дней. С 10 июля перестало действовать исключение из санкций ЕС для некоторых товаров. Несмотря на это, в обе стороны пытаются провезти находящиеся под санкциями грузы
Фото: Инна Шебеко / ТАСС
Фото: Инна Шебеко / ТАСС

Около 1250 грузовых автомобилей застряли на границе между Россией и Латвией, сообщает телеканал TV3 со ссылкой на Службу государственных доходов республики.

Порядка 850 грузовиков скопилось в ожидании проезда в контрольно-пропускном пункте «Терехово». За минувшие сутки границу там пересекли 133 автомобиля. Сейчас время ожидания на границе составляет более шести дней.

Еще около 400 грузовиков стоят в очереди на въезд в Россию в пограничном пункте «Гребнево», за последние сутки границу проехали 80 машин. Время ожидания — шесть дней.

Очереди образовались на латвийско-белорусской границе. Там застряло около 350 грузовых машин.

«Мы очень надеялись, что по окончании периода, когда отдельные категории товаров можно было вывозить до 10 июля, очередь значительно уменьшится, но наши ожидания не оправдались. Ежедневно в обоих направлениях 14–15 автомобилей пытаются обойти санкции», — сказала заместитель начальника пункта таможенного контроля Ирина Голубева. Водители пытаются провезти такие товары, как лесоматериалы, краски, лаки, мебель, алкоголь, а также предметы роскоши, в обоих направлениях.

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С 10 июля запрещено вывозить из ЕС растения и саженцы, глину, бумагу, картон и обои, ткани, стройматериалы, химикаты, краски и лаки и т. д.

Из России нельзя ввозить мебель, древесину, калийные удобрения, цемент, икру, стеклянные бутылки и банки и т. д. Под запретом находятся также водка, джин, ликеры, предметы роскоши дороже €300 за единицу, а также бытовая техника дороже €750 за единицу.

Запрет распространяется в том числе на путешественников.

В середине марта ЕС ввел санкции, запрещающие поставлять в Россию автомобили, предметы роскоши стоимостью более €300, алкоголь, лошадей, электронные товары для домашнего пользования дороже €750, икру, трюфели, сигары, парфюмерию, косметику, часы, жемчуг, одежду, обувь и аксессуары. Через месяц Брюссель запретил экспорт растений, фотопленки, типографской краски, бумаги и др.

В середине июня Евросоюз решил сделать исключение для некоторых товаров из России, разрешив импорт икры, водки, резины, лесоматериалов и прочего до 10 июля. Это решение касается контрактов, заключенных до 9 апреля.

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Елена Чернышова
пробка граница Россия Латвия санкции против России
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