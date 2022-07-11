В Эстонии напомнили об ужесточении ввоза в Россию и вывоза из нее товаров
Налогово-таможенный департамент Эстонии напомнил об ужесточении санкций ЕС против России. «10 июля с 23:59 заканчивается переходный период, который позволял по ранее заключенным договорам импортировать в Европейский cоюз или экспортировать из Европейского cоюза в Российскую Федерацию определенные санкционные товары», — говорится в сообщении.
Ограничения распространяются и на физических лиц, пересекающих границу в туристических или иных целях. Власти попросили граждан учитывать это при планировании поездок.
Так, физические и юридические лица больше не могут вывозить из ЕС товары, которые «прежде всего могут способствовать увеличению промышленного потенциала России».
Речь идет следующих товарах:
- растения, саженцы, клубни, цветы, луковицы, корни, грибницы;
- глина, мел, негашеная известь;
- бумага, картон, обои;
- ткани;
- стройматериалы, керамическая плитка;
- химикаты;
- краски, лаки и типографские краски;
- фотобумага,
- пластиковые двери, окна.
Из России запрещено ввозить мебель, древесину, калийные удобрения, пневматические шины, цемент, икру, стеклянные бутылки и банки и т.д. Под запрет попали также водка, джин, ликеры. Разрешено ввозить лишь не более 16 л пива, 4 л вина и 2 л сидра.
Налогово-таможенный департамент также напомнил о запрете ввозить в Россию больше наличных, чем необходимо для поездки, бытовую электронику дороже €750, например смартфоны и ноутбуки, предметы роскоши стоимостью более €300.
В середине марта ЕС запретил поставлять в Россию автомобили, предметы роскоши стоимостью более €300, алкоголь, лошадей, электронные товары для домашнего пользования дороже €750, икру, трюфели, сигары, парфюмерию, косметику, часы, жемчуг, одежду, обувь и аксессуары. Через месяц Брюссель ввел запрет на экспорт растений, фотопленки, типографской краски, бумаги и др.
В середине июня Евросоюз сделал исключение для некоторых товаров из России, разрешив импорт икры, водки, резины, лесоматериалов и пр. до 10 июля в рамках контрактов, заключенных до 9 апреля.
11 июля Литва расширила ограничения на транзит в Калининградскую область. Под запретом оказались перевозки цемента, древесины, алкоголя и промышленных химикатов на спиртовой основе.
Как пояснил позднее губернатор Антон Алиханов, Литва не расширяла перечень товаров, транзит которых из России в Калининград запрещен. По его словам, в понедельник вступил в силу новый этап санкций Евросоюза, принятых еще в марте.