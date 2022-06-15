ЕС изменил порядок санкционных исключений при исполнении старых договоров

Еврокомиссия представила разъяснения относительно того, в какой степени исполнение действующих контрактов может использоваться для продолжения бизнеса с Россией. Вариантов применения этого исключения из санкций осталось меньше

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Рамочные соглашения не могут рассматриваться как действующие контракты для целей исполнения антироссийских санкций, продление контракта также не может претендовать на то, чтобы считаться исключением в виде действующего контракта. Таковы разъяснения Еврокомиссии относительно исполнения ранее заключенных договоров в рамках режима санкций против России (представлены 13 июня, их изучил РБК).

Разрешение продолжать деловое сотрудничество с Россией, в целом запрещенное теми или иными санкциями, по контрактам, заключенным до определенной даты (как правило, даты введения санкций), традиционно является одним из ключевых легальных исключений в санкционном режиме. Например, в апреле стало известно, что такой способ использовали европейские производители вооружений, поставляя некоторые припасы в Россию вплоть до 2021 года, несмотря на введенное еще в 2014 году эмбарго на поставки оружия из ЕС в Россию. Продавать военную продукцию допускалось в рамках «контрактов, заключенных до 1 августа 2014 года, или дополнительных контрактов [подписанных после 1 августа 2014-го], необходимых для исполнения таких [основных] контрактов».

Спустя восемь лет Еврокомиссия представила публичные разъяснения для уполномоченных органов и бизнесов всех стран ЕС, как следует применять оговорки о действующих контрактах и «дополнительных» (ancillary) контрактах:

Рамочные соглашения, в которых не прописаны объемы поставок, точная цена или даты исполнения, не могут считаться заключенными контрактами. Это означает, что если рамочный документ между, например, европейским поставщиком технологии двойного назначения и российским импортером был заключен в январе 2022 года, то любой контракт, определяющий конкретные условия исполнения, уже не может быть подписан (Евросоюз ужесточил эмбарго на поставки товаров двойного назначения в Россию в конце февраля).

«Дополнительный» контракт — это не договор, который просто продляет сроки поставок. Без дополнительного контракта (определяет, например, условия страхования, финансирования) невозможно исполнение базового договора. Соответственно, пролонгация контракта (негласная или явно выраженная), в том числе автоматическая по умолчанию, в любом случае будет считаться новым договором (а значит, может быть запрещена санкциями).

Отдельное приложение к контракту, заключенному до введения санкций, если оно подписано после их введения и определяет количество и цену товара, должно считаться новым контрактом.

Еврокомиссия также уточнила некоторые правила в отношении стандартной оговорки в санкциях ЕС, которая освобождает европейских операторов от финансовой ответственности по претензиям российских сторон, если европейская компания не в состоянии исполнить контракт по причине введения ограничительных мер. Например, санкции запретили предоставлять любую форму поддержки (включая финансирование) российской организации с госсобственностью более 50%. В том случае если такая поддержка была обусловлена заключенным контрактом, европейские контрагенты не должны удовлетворять требования российской стороны о финансовой компенсации за срыв договорных обязательств из-за санкций, следует из разъяснений.

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