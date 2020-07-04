Корабли Черноморского флота провели на учениях морской бой с противником
Ракетные корабли Черноморского флота (ЧФ) России вышли в море в рамках учений и провели морской бой с судами условного противника, сообщается на сайте Минобороны.
В учениях задействовали малый ракетный корабль «Ингушетия» и ракетные катера «Набережные Челны» и «Ивановец». Экипажи выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, отработав ведение морского боя.
Затем корабельная ударная группа отработала стрельбу по групповой надводной цели с электронными пусками ракет.
Кроме того, экипажам предстоят «тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей» во время перехода морем.