Замглавы АП назвал актуальным вопрос создания министерства нацполитики

Первый замглавы администрации президента Магомедов заявил, что в сфере реализации национальной политики необходимо «усиливаться». Вопрос создания нового ведомства в этой сфере остается актуальным, считает он

Магомедсалам Магомедов (Фото: РИА Новости)

С учетом современных вызовов и угроз вопрос создания нового министерства национальной политики остается актуальным, заявил в интервью журналу «Евразимут» замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов, добавив, что минусов в таком решении он не видит.

Он допустил, что гипотетическое новое ведомство может обладать более широкими компетенциями, чем сейчас Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). «В любом случае необходимо усиливаться в этой сфере», — добавил Магомедов.

ФАДН уже обладает расширенными полномочиями: как министерство оно занимается нормативно-правовым регулированием в своей сфере, как федеральная служба — контролирует реализацию государственной национальной политики в регионах, обратил внимание замглавы администрации президента. Кроме того, у ФАДН есть полномочия по оказанию государственных услуг — например, агентство ведет учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.

В процесс реализации государственной национальной политики вовлечено почти 20 федеральных органов власти. С уровня агентства действительно сложно координировать работу министерств, продолжил он. Кроме того, основная часть этой политики реализуется на местах. «Качественный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики напряженности в этой сфере можно обеспечить, только оставаясь ежедневно и глубоко вовлеченным в этот процесс. Соответственно, федеральному ведомству, не имеющему своих территориальных органов, это усложняет задачу», — пояснил Магомедов.

В конце декабря 2023-го в ходе прямой линии президент Владимир Путин выступил за создание специального органа по вопросам миграции. Он заявлял, что нужно руководствоваться интересами местного населения России, но в то же время создавать нормальные условия для мигрантов. Финансовая сторона этого вопроса чувствительная, но будет ли лучше, если «мы вообще бросим этих людей», задавался вопросом президент. «Нам лучше влиять на них. Да, и здесь не все так просто, не черное и не белое. В некоторых школах у нас там детей мигрантов больше, чем местных граждан. Заранее нужно решать эти вопросы, надо их готовить, надо с ними работать», — отвечал он на него.

Спустя год Путин заявил, что не видит необходимости в отдельном ведомстве по миграции, но предложил укреплять такую структуру в рамках МВД.

В апреле 2025 года президент подписал постановление о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что основной задачей службы будет «упорядочивание миграционных процессов, реализация мер, направленных на соблюдение мигрантами российского законодательства, снижение противоправной деятельности».