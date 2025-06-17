Axios узнал об обсуждении встречи США и Ирана на этой неделе
Белый дом обсуждает с Ираном возможность встречи на этой неделе между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, пишет портал Axios со ссылкой на четыре источника. Целью станет обсуждение ядерной сделки и прекращения огня между Израилем и Ираном.
«Возможность встречи с иранцами на этой неделе находится на рассмотрении», — сказал американский чиновник. Она может стать решающей в том, присоединятся ли США к ударам Израиля с целью ликвидации ядерной программы Ирана военным путем, отмечает издание.
По данным портала, Дональд Трамп рассматривает мощные противобункерные ракеты, необходимые для уничтожения иранского подземного ядерного объекта в Фордо (они есть у США, но нет у Израиля), как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку, рассказал высокопоставленный американский чиновник.
«Они хотят говорить», — считает собеседник. «Но мы не знаем, поставили ли их на колени в полной мере, чтобы они поняли, что для того, чтобы иметь страну, им нужно говорить?» — добавил он.
The New York Times со ссылкой на американского чиновника также сообщает, что Трамп попросил вице-президента Джей Ди Вэнса и своего посланника по Ближнему Востоку Уиткоффа предложить Ирану встретиться на этой неделе.
Министр обороны Пит Хегсет заявил Fox News, что американский лидер по-прежнему стремится к ядерной сделке с Тегераном, несмотря на эскалацию военных действий между Израилем и Ираном. «Мы занимаем оборонительную позицию в регионе, чтобы быть сильными в достижении мирного соглашения. И мы, конечно, надеемся, что именно так и будет», — сказал Хегсет.
Глава Пентагона рассказал, что направляется в Ситуационную комнату Белого дома, чтобы встретиться с Трампом и его командой по национальной безопасности.
Американский президент решил досрочно вернуться в США с саммита G7 в Канаде и распорядился созвать в Белом доме совещание Совета нацбезопасности. «Я должен вернуться. Очень важно», — сказал глава Белого дома. По данным CNN, Трамп поручил своей команде как можно скорее встретиться с иранской стороной, чтобы определить, серьезно ли Тегеран настроен на урегулирование конфликта с Израилем дипломатическим путем. Вместе с ним вернется и госсекретарь Марко Рубио, сообщил телеканал.
Перед этим Трамп выразил уверенность, что ядерное соглашение будет подписано в ближайшее время. По его мнению, со стороны Ирана «было бы глупо» его не заключить. На саммите G7 в Канаде он заявил, что отвел Тегерану 60 дней на заключение сделки, но тот отказался. «А на 61-й день вы видели, что произошло», — добавил он.
The Washington Post со ссылкой на двух чиновников пишет, что Иран сообщил посредникам о готовности возобновить ядерные переговоры с США, но считает, что сначала Израиль должен прекратить удары.
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