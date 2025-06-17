 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Axios узнал об обсуждении встречи США и Ирана на этой неделе

Axios: США обсуждают с Тегераном встречу Уиткоффа и главы МИД Ирана
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Трамп рассматривает мощные противобункерные ракеты, необходимые для уничтожения иранского подземного ядерного объекта в Фордо, как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку, пишет портал
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Белый дом обсуждает с Ираном возможность встречи на этой неделе между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, пишет портал Axios со ссылкой на четыре источника. Целью станет обсуждение ядерной сделки и прекращения огня между Израилем и Ираном.

«Возможность встречи с иранцами на этой неделе находится на рассмотрении», — сказал американский чиновник. Она может стать решающей в том, присоединятся ли США к ударам Израиля с целью ликвидации ядерной программы Ирана военным путем, отмечает издание.

По данным портала, Дональд Трамп рассматривает мощные противобункерные ракеты, необходимые для уничтожения иранского подземного ядерного объекта в Фордо (они есть у США, но нет у Израиля), как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку, рассказал высокопоставленный американский чиновник.

«Они хотят говорить», — считает собеседник. «Но мы не знаем, поставили ли их на колени в полной мере, чтобы они поняли, что для того, чтобы иметь страну, им нужно говорить?» — добавил он.

Трамп заявил, что должен вернуться в США «как можно скорее»
Политика
Дональд Трамп

The New York Times со ссылкой на американского чиновника также сообщает, что Трамп попросил вице-президента Джей Ди Вэнса и своего посланника по Ближнему Востоку Уиткоффа предложить Ирану встретиться на этой неделе.

Министр обороны Пит Хегсет заявил Fox News, что американский лидер по-прежнему стремится к ядерной сделке с Тегераном, несмотря на эскалацию военных действий между Израилем и Ираном. «Мы занимаем оборонительную позицию в регионе, чтобы быть сильными в достижении мирного соглашения. И мы, конечно, надеемся, что именно так и будет», — сказал Хегсет.

Глава Пентагона рассказал, что направляется в Ситуационную комнату Белого дома, чтобы встретиться с Трампом и его командой по национальной безопасности.

Американский президент решил досрочно вернуться в США с саммита G7 в Канаде и распорядился созвать в Белом доме совещание Совета нацбезопасности. «Я должен вернуться. Очень важно», — сказал глава Белого дома. По данным CNN, Трамп поручил своей команде как можно скорее встретиться с иранской стороной, чтобы определить, серьезно ли Тегеран настроен на урегулирование конфликта с Израилем дипломатическим путем. Вместе с ним вернется и госсекретарь Марко Рубио, сообщил телеканал.

Перед этим Трамп выразил уверенность, что ядерное соглашение будет подписано в ближайшее время. По его мнению, со стороны Ирана «было бы глупо» его не заключить. На саммите G7 в Канаде он заявил, что отвел Тегерану 60 дней на заключение сделки, но тот отказался. «А на 61-й день вы видели, что произошло», — добавил он.

The Washington Post со ссылкой на двух чиновников пишет, что Иран сообщил посредникам о готовности возобновить ядерные переговоры с США, но считает, что сначала Израиль должен прекратить удары.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео

Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели

Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США

Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Стив Уиткофф США Иран ядерное соглашение
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Политика
«Немного страшно»: очевидцы — об обстановке в Израиле
Общество
Трамп заявил, что Иран «не побеждает» в противостоянии с Израилем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Грязная крипта: как распознать, защититься и что делать при полученииПодписка на РБК, 08:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:26
При пожаре в квартире в Королеве погибли трое взрослых и двое детей Общество, 08:24
Министр армии США заявил о разговоре с «астронавтом на Луне» Политика, 08:22
Шойгу в третий раз за три месяца прибыл в Пхеньян Политика, 08:16
Взлом под ключ: почему хакером теперь может стать любой — The EconomistПодписка на РБК, 08:07
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие ₽100 млрд Бизнес, 08:03
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Продавцы на маркетплейсах выступили против ограничения скидок Технологии и медиа, 08:02
Чат-бот вместо терапевта: что мешает внедрению ИИ в российской медицинеПодписка на РБК, 08:01
Три сотрудника иранской телекомпании погибли при атаке Израиля Политика, 07:52
Инвестиции россиян зависят от блогеров. Эксперты предложили меры контроляПодписка на РБК, 07:30
За ночь над десятью регионами России сбили почти 150 дронов Политика, 07:27
Посольство Китая призвало своих граждан покинуть Израиль по земле Политика, 07:24
Axios узнал об обсуждении встречи США и Ирана на этой неделе Политика, 07:03