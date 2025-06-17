WP узнала о готовности Ирана возобновить ядерные переговоры с США

Однако для начала переговоров Израиль должен прекратить удары, сказали газете чиновники. Трамп решил досрочно вернуться в Вашингтон с саммита G7 в Канаде и распорядился созвать в Белом доме совещание Совета нацбезопасности

Иран передал посредникам, что открыт для возобновления ядерных переговоров с США, но сначала Израиль должен прекратить удары, пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников.

Один из собеседников описывает позицию Тегерана следующим образом: «Мы никогда не покидали стол переговоров, но никаких переговоров, пока мы находимся под огнем».

Оман и Катар возглавляют усилия по началу переговоров о прекращении огня, сказал второй собеседник. Президент

Президент США Дональд Трамп решил досрочно вернуться в Вашингтон с саммита G7 в Канаде и распорядился созвать в Белом доме совещание Совета национальной безопасности. Перед этим Трамп заявил, что Тегерану нужно эвакуироваться. Он еще раз подчеркнул, что Иран не может иметь ядерное оружие.

На саммите G7 американский лидер заявил, что отвел Тегерану «60 дней» на заключение ядерной сделки. «И они сказали нет, а на 61-й день вы видели, что произошло», — отметил он.

По данным CNN, глава Белого дома поручил своей команде как можно скорее встретиться с иранскими чиновниками, чтобы определить, серьезно ли Тегеран настроен на разрешение конфликта с Израилем дипломатическим путем.

The Wall Street Journal писала, что Иран сообщил арабским посредникам о готовности вернуться к ядерным переговорам с США, пока те не участвуют в израильских ударах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху увидел в этом желание Тегерана продолжать «фальшивые переговоры» и «водить за нос» Вашингтон. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, назвал в X целью атаки Израиля срыв сделки с США, к достижению которой страны были «на правильном пути».