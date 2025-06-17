 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

WP узнала о готовности Ирана возобновить ядерные переговоры с США

WP: Иран сообщил посредникам о готовности возобновить ядерные переговоры с США
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Однако для начала переговоров Израиль должен прекратить удары, сказали газете чиновники. Трамп решил досрочно вернуться в Вашингтон с саммита G7 в Канаде и распорядился созвать в Белом доме совещание Совета нацбезопасности

Иран передал посредникам, что открыт для возобновления ядерных переговоров с США, но сначала Израиль должен прекратить удары, пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников.

Один из собеседников описывает позицию Тегерана следующим образом: «Мы никогда не покидали стол переговоров, но никаких переговоров, пока мы находимся под огнем».

Оман и Катар возглавляют усилия по началу переговоров о прекращении огня, сказал второй собеседник. Президент

Президент США Дональд Трамп решил досрочно вернуться в Вашингтон с саммита G7 в Канаде и распорядился созвать в Белом доме совещание Совета национальной безопасности. Перед этим Трамп заявил, что Тегерану нужно эвакуироваться. Он еще раз подчеркнул, что Иран не может иметь ядерное оружие.

Трамп заявил, что должен вернуться в США «как можно скорее»
Политика

На саммите G7 американский лидер заявил, что отвел Тегерану «60 дней» на заключение ядерной сделки. «И они сказали нет, а на 61-й день вы видели, что произошло», — отметил он.

По данным CNN, глава Белого дома поручил своей команде как можно скорее встретиться с иранскими чиновниками, чтобы определить, серьезно ли Тегеран настроен на разрешение конфликта с Израилем дипломатическим путем.

The Wall Street Journal писала, что Иран сообщил арабским посредникам о готовности вернуться к ядерным переговорам с США, пока те не участвуют в израильских ударах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху увидел в этом желание Тегерана продолжать «фальшивые переговоры» и «водить за нос» Вашингтон. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, назвал в X целью атаки Израиля срыв сделки с США, к достижению которой страны были «на правильном пути».

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео

Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели

Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США

Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Иран США ядерное соглашение Израиль переговоры
Материалы по теме
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым» за призыв помирить Израиль и Иран
Политика
Трамп досрочно покинет саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке
Политика
Журналист Fox News сообщил о созыве Трампом Совета нацбезопасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Макрон увидел «хорошие новости» в ответе Трампа про санкции Политика, 06:49
Названа сумма долга Тимура Иванова перед ПСБ Общество, 06:30
Компания-владелец бывших активов Danone в России сменит название Бизнес, 06:14
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым» за призыв помирить Израиль и Иран Политика, 05:53
WP узнала о готовности Ирана возобновить ядерные переговоры с США Политика, 05:47
Армия Израиля вновь сообщила о запущенных Ираном ракетах Политика, 05:27
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
Близ Твери сбили шесть дронов Политика, 04:36
Трамп заявил, что должен вернуться в США «как можно скорее» Политика, 04:31
Нетаньяху назвал целью конфликта с Ираном уничтожение «оси террора» Политика, 04:12
«Радио Судного дня» передало четыре новых сообщения Политика, 03:35
Трамп досрочно покинет саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке Политика, 03:31
Собянин сообщил об отражении атаки дронов на подлете к Москве Политика, 03:27