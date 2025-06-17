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Политика ,  
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Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран

Президент США Дональд Трамп призвал всех незамедлительно покинуть Тегеран. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Иран должен был подписать «сделку», которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческой жизни. Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТь ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ.Я повторял это снова и снова!» — заявил Трамп.

На саммите G7 в Канаде американский лидер утверждал: «Я дал Ирану 60 дней, и они сказали нет, а на 61-й день вы видели, что произошло».

Он сообщил, что находится «на постоянной связи» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и выразил уверенность, «соглашение будет подписано» в ближайшее время. По его мнению со стороны Ирана «было бы глупо» его не заключить.

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