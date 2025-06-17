Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран
Президент США Дональд Трамп призвал всех незамедлительно покинуть Тегеран. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Иран должен был подписать «сделку», которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческой жизни. Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТь ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ.Я повторял это снова и снова!» — заявил Трамп.
На саммите G7 в Канаде американский лидер утверждал: «Я дал Ирану 60 дней, и они сказали нет, а на 61-й день вы видели, что произошло».
Он сообщил, что находится «на постоянной связи» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и выразил уверенность, «соглашение будет подписано» в ближайшее время. По его мнению со стороны Ирана «было бы глупо» его не заключить.
Материал дополняется
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео
Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели
Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе
В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США
Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов