 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 
Эксклюзив

Швейцария объяснила изменение числа авторов коммюнике по Украине

МИД Швейцарии: государства могут отказаться от подписи под коммюнике по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Коммюнике является «живым документом», к которому государства могут присоединиться в любое время или отказаться, заявили РБК в МИД Швейцарии после сообщений об отзыве подписей Ирака и Иордании
Фото: Valentin Wolf / Global Look Press
Фото: Valentin Wolf / Global Look Press

В МИД Швейцарии в разговоре с РБК разъяснили процедуру присоединения стран к коммюнике по итогам саммита мира по Украине после сообщений об отзыве подписей Ирака и Иордании.

«Делегации, желающие присоединиться к совместному коммюнике, должны были до вечера перед конференцией проинформировать об этом Швейцарию», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что коммюнике является «живым документом», к которому государства могут присоединиться в любое время, в том числе те, которые не принимали участия в саммите. Страны также могут отказаться.

«Если государство явно не поддерживает совместное коммюнике и не регистрирует отказ от участия, согласно процедуре, это считается молчанием. Швейцария четко разъяснила государствам процедуру во время консультаций по совместному коммюнике», — подчеркнули в МИДе.

Накануне стало известно, что количество стран, подписавших итоговое коммюнике, сократилось с 80 до 78. Из списка убрали Иорданию и Ирак. Как объяснила ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Валентин Клива, упомянутые государства сообщили о своем несогласии с документом уже после завершения мирной конференции и были исключены из списка тех, кто подписал. «Таким образом, если та или иная страна установит с нами контакт сегодня или завтра, то мы внесем изменения в список. Это касается как возможного желания выйти из списка, так и возможного присоединения к нему», — отметила Клива.

Киев заявил о неожиданных предложениях от «друзей России» на саммите мира
Политика
Владимир Зеленский на саммите мира

Подпись под документом не поставили также Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР и ряд других стран. При этом среди тех, кто подписал, оказались дружественные России Турция, Венгрия и Сербия. В Кремле заверили, что отношения с этими странами не испортятся, российская сторона продолжит «разъяснять свою аргументацию».

Саммит мира прошел в Швейцарии 15–16 июня. В итоговом коммюнике содержатся требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей.

Россия не получила официального приглашения на конференцию. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал передать Москве согласованный в Швейцарии план действий. На пресс-конференции по итогам мероприятия он отметил, что присутствие России на втором саммите будет означать, что «они хотят мира и готовы закончить войну». «Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас неважно», — подчеркнул Зеленский. О том, что Россию намерены позвать на следующий саммит, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, он должен стать завершением военного конфликта.

Президент Владимир Путин исключил «выход на мирное решение» без участия России, а саммит в Швейцарии назвал «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз». Накануне конференции он предложил два главных условия для начала мирных переговоров с Киевом: вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Зеленский счел их ультиматумом.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Елена Чернышова
Швейцария саммит коммюнике Ирак Иордания

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
«Неспособность привлечь глобальный Юг». Мировые СМИ — о «саммите мира»
Политика
В Швейцарии допустили участие Путина в саммитах по Украине
Политика
Индия объяснила отказ от подписи итогового коммюнике саммита по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17:48
Латвийский национальный театр запретил постановку с участием Хаматовой Политика, 22:29
Суд заочно арестовал полковника ВСУ по делу о сбитом над Россией самолете Политика, 22:02
Вице-мэра Орла задержали по делу перевозчиков Политика, 21:57
Тренер сборной Украины объяснил разгром от Румынии недостатком агрессии Спорт, 21:52
Вторая подряд сенсация на Евро. Что происходит на Евро Спорт, 21:34
Вторая подряд сенсация на Евро. Что происходит на Евро Спорт, 21:34
ЦБ установил новый порядок расчетов за газ после санкций против Мосбиржи Финансы, 21:28
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
После отравления четырех нижегородцев салатом из доставки завели дело Общество, 21:16
Как изменилось руководство Минобороны за последние 2 месяца. Инфографика Политика, 21:12
Усс назвал пиар-акцией арест основателя «Право.ру» по делу о его побеге Политика, 21:11
Сможет ли партия Ле Пен снова выиграть выборы во Франции Политика, 21:09
Швейцария объяснила изменение числа авторов коммюнике по Украине Политика, 21:03
Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро из-за двух отмененных голов Спорт, 21:01
Россияне стали вдвое чаще брать ипотеку на стройку частных домов Недвижимость, 20:46