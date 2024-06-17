Швейцария объяснила изменение числа авторов коммюнике по Украине

Коммюнике является «живым документом», к которому государства могут присоединиться в любое время или отказаться, заявили РБК в МИД Швейцарии после сообщений об отзыве подписей Ирака и Иордании

Фото: Valentin Wolf / Global Look Press

В МИД Швейцарии в разговоре с РБК разъяснили процедуру присоединения стран к коммюнике по итогам саммита мира по Украине после сообщений об отзыве подписей Ирака и Иордании.

«Делегации, желающие присоединиться к совместному коммюнике, должны были до вечера перед конференцией проинформировать об этом Швейцарию», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что коммюнике является «живым документом», к которому государства могут присоединиться в любое время, в том числе те, которые не принимали участия в саммите. Страны также могут отказаться.

«Если государство явно не поддерживает совместное коммюнике и не регистрирует отказ от участия, согласно процедуре, это считается молчанием. Швейцария четко разъяснила государствам процедуру во время консультаций по совместному коммюнике», — подчеркнули в МИДе.

Накануне стало известно, что количество стран, подписавших итоговое коммюнике, сократилось с 80 до 78. Из списка убрали Иорданию и Ирак. Как объяснила ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Валентин Клива, упомянутые государства сообщили о своем несогласии с документом уже после завершения мирной конференции и были исключены из списка тех, кто подписал. «Таким образом, если та или иная страна установит с нами контакт сегодня или завтра, то мы внесем изменения в список. Это касается как возможного желания выйти из списка, так и возможного присоединения к нему», — отметила Клива.

Подпись под документом не поставили также Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР и ряд других стран. При этом среди тех, кто подписал, оказались дружественные России Турция, Венгрия и Сербия. В Кремле заверили, что отношения с этими странами не испортятся, российская сторона продолжит «разъяснять свою аргументацию».

Саммит мира прошел в Швейцарии 15–16 июня. В итоговом коммюнике содержатся требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей.

Россия не получила официального приглашения на конференцию. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал передать Москве согласованный в Швейцарии план действий. На пресс-конференции по итогам мероприятия он отметил, что присутствие России на втором саммите будет означать, что «они хотят мира и готовы закончить войну». «Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас неважно», — подчеркнул Зеленский. О том, что Россию намерены позвать на следующий саммит, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, он должен стать завершением военного конфликта.

Президент Владимир Путин исключил «выход на мирное решение» без участия России, а саммит в Швейцарии назвал «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз». Накануне конференции он предложил два главных условия для начала мирных переговоров с Киевом: вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Зеленский счел их ультиматумом.