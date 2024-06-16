Иорданию и Ирак убрали из списка подписавших коммюнике саммита мира

Иорданию и Ирак убрали из списка подписавших коммюнике саммита мира

Таким образом, количество стран, подписавших коммюнике по итогам саммита в Швейцарии, сократилось с 80 до 78. Подпись не поставили также Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР и др.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Виола Амхерд, президент Украины Владимир Зеленский, президент Чили Габриэль Борич и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (слева направо) (Фото: Sedat Suna / Getty Images)

Количество стран, подписавших коммюнике по итогам саммита мира в Швейцарии, сократилось с 80 до 78, следует из списка подписантов на сайте швейцарского МИДа. Из него убрали Иорданию и Ирак, передает ТАСС.

Изначально сообщалось, что итоговое коммюнике приняли 80 стран, участвовавших в саммите, из 91. Подпись не поставили Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР и ряд других.

Разработанные на саммите предложения касаются ядерной безопасности, в том числе возвращения под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимость угроз применения ядерного оружия, полного и безопасного доступа к украинским портам, а также возвращения на Украину украинских детей. Требования вывода российских войск и репараций в него не вошли.

В Швейцарии 15-16 июня прошла мирная конференция по Украине. Россия не получила официального приглашения на нее. Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москве передадут согласованный план действий, чтобы на втором саммите можно было зафиксировать реальный конец военного конфликта. По итогам конференции Зеленский сообщил, что Киев начал переговоры со странами о проведении второго саммита мира.

Президент Владимир Путин называл невозможным «выйти на мирное решение» без участия России, а конференцию в Швейцарии — «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание и <...> в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз».