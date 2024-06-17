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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба заявил об идее завершить конфликт на следующем саммите мира

Кулеба: Россию пригласят на второй саммит мира по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Следующий саммит по Украине должен стать завершением военного конфликта и для этого «нужна за столом переговоров и другая сторона», подчеркнул глава украинского МИДа. Россия исключала мирное решение без ее участия
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Следующий саммит по Украине должен стать завершением военного конфликта, на него пригласят Россию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит «Страна.ua».

«И, конечно, нам нужно за столом переговоров и другая сторона», — отметил он.

Глава украинского МИДа подчеркнул, что Киев к этому времени должен находиться «на сильнейших позициях». «Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», — заключил Кулеба.

О том, что на втором саммите страны должны зафиксировать «реальный конец» конфликта, накануне заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Москве будет передан согласованный в Швейцарии план действий. На пресс-конференции по итогам саммита он отметил, что присутствие Москвы будет означать, что «они хотят мира и готовы закончить войну». «Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно», — подчеркнул Зеленский.

В Швейцарии допустили участие Путина в саммитах по Украине
Политика

Мирная конференция по Украине проходила с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Россия не получила официального приглашения на нее. Президент Владимир Путин исключил «выход на мирное решение» без участия России и назвал саммит в Швейцарии «лишь еще одной уловкой». Накануне конференции он предложил два главных условия для начала мирных переговоров с Киевом — вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Украинский лидер счел их ультиматумом. Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии выразил готовность начать переговоры с Москвой «уже завтра», если она выведет войска и будет уважать территориальную целостность страны.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Кулеба саммит Россия Украина

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