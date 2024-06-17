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Военная операция на Украине ,  
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Киев заявил о неожиданных предложениях от «друзей России» на саммите мира

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев обсудил на саммите мира возвращение детей и военнопленных из России, некоторые партнеры Москвы благодаря закрытому формату встречи предложили посредничество. Кремль называл конференцию бессмысленной
Владимир Зеленский на саммите мира
Владимир Зеленский на саммите мира (Фото: Michael Buholzer / Reuters)

Некоторые государства, традиционно имеющие хорошие отношения с Россией, впервые предложили Украине свои каналы коммуникации с российской стороной. Об этом сообщил украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, говоря о результатах саммита мира в Швейцарии.

«Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций», — поделился Лубинец.

Предложения прозвучали на встречах, посвященных возвращению украинцев из России, в них приняли участие 39 государств. Это стало возможным благодаря закрытому формату обсуждений, пояснил омбудсмен, из-за чего представители некоторых стран чувствовали себя более свободно.

В Швейцарии допустили участие Путина в саммитах по Украине
Политика

Саммит мира прошел в Швейцарии и был организован Украиной для обсуждения предложенного президентом Владимиром Зеленским плана по урегулированию конфликта. Итоговое коммюнике подписали 78 стран из 91, участвовавших в конференции. Поддержать документ отказались Ирак, Иордания, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР и другие.

Коммюнике содержит требование об освобождении всех военнопленных, а также о возвращении на Украину всех детей и гражданских лиц, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны». Кроме того, в итоговом коммюнике указано, что украинские атомные станции, в том числе Запорожская АЭС, должны работать под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ.

Российскую делегацию не позвали, но допустили, что Москва сможет участвовать в следующем саммите. Швейцария отметила возможность присутствия президента Владимира Путина.

«Без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно», — подчеркивал Путин. По его мнению, без участия российской стороны «все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Швейцария

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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