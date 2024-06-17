В ЕС создали комиссию по борьбе с хищениями западной помощи Украине

ЕК планирует контролировать в том числе и средства, направляемые в рамках фонда помощи Киеву. В феврале Европарламент одобрил выделение стране €50 млрд. Россия осуждает помощь Украине

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Еврокомиссия (ЕК) создала совет по аудиту в рамках Фонда помощи Украине, который будет помогать в борьбе с хищениями западной помощи и коррупцией в этой сфере, следует из решения комиссии.

«Аудиторский совет должен помогать комиссии (ЕК. — РБК) в оценке эффективности украинских систем управления и контроля в отношении средств, предоставленных в рамках фонда помощи, а также в борьбе с неправильным управлением финансированием ЕС в рамках фонда помощи, и в частности с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями», — написали там.

В феврале Европарламент одобрил выделение Украине пакета помощи в размере €50 млрд в течение четырех лет.

Москва осуждает помощь Киеву и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

Аудиторский совет создается на период со дня принятия решения до 30 июня 2028 года. Согласно решению, основная группа членов европейского надзорного комитета будет действовать из Брюсселя. В документе подчеркивается, что создаваемый орган не будет действовать независимо, а будет подотчетен ЕК, которая обладает всеми полномочиями по распределению экономической помощи Киеву. Ему будет помогать отдельное подразделение в Киеве, которое будет получать указания от председателя совета в Брюсселе.

Ежегодно в Брюсселе должно проводиться не менее шести заседаний аудиторского совета, в отдельных случаях они могут проводиться в других местах или онлайн. Столько же раз в год аудиторы по возможности должны посещать с визитами Киев.

В мае генинспектор Пентагона Роберт Сторч в отчете написал, что уровень коррупции на Украине остается одним из самых высоких в Европе. В отчете сказано, что такая ситуация приводит к закупкам некачественного оборудования или потере средств, которые предназначены для покупки снарядов и оружия.

Глава Минюста Германии Марко Бушман говорил, что коррупция является «тройной проблемой для Украины». По его словам, она может помешать обороне Киева, вступлению в ЕС и иностранной помощи для восстановления Украины.