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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС создали комиссию по борьбе с хищениями западной помощи Украине

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Военная операция на Украине
ЕК планирует контролировать в том числе и средства, направляемые в рамках фонда помощи Киеву. В феврале Европарламент одобрил выделение стране €50 млрд. Россия осуждает помощь Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) создала совет по аудиту в рамках Фонда помощи Украине, который будет помогать в борьбе с хищениями западной помощи и коррупцией в этой сфере, следует из решения комиссии.

«Аудиторский совет должен помогать комиссии (ЕК. — РБК) в оценке эффективности украинских систем управления и контроля в отношении средств, предоставленных в рамках фонда помощи, а также в борьбе с неправильным управлением финансированием ЕС в рамках фонда помощи, и в частности с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями», — написали там.

В феврале Европарламент одобрил выделение Украине пакета помощи в размере €50 млрд в течение четырех лет.

Москва осуждает помощь Киеву и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Аудиторский совет создается на период со дня принятия решения до 30 июня 2028 года. Согласно решению, основная группа членов европейского надзорного комитета будет действовать из Брюсселя. В документе подчеркивается, что создаваемый орган не будет действовать независимо, а будет подотчетен ЕК, которая обладает всеми полномочиями по распределению экономической помощи Киеву. Ему будет помогать отдельное подразделение в Киеве, которое будет получать указания от председателя совета в Брюсселе.

Ежегодно в Брюсселе должно проводиться не менее шести заседаний аудиторского совета, в отдельных случаях они могут проводиться в других местах или онлайн. Столько же раз в год аудиторы по возможности должны посещать с визитами Киев.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

В мае генинспектор Пентагона Роберт Сторч в отчете написал, что уровень коррупции на Украине остается одним из самых высоких в Европе. В отчете сказано, что такая ситуация приводит к закупкам некачественного оборудования или потере средств, которые предназначены для покупки снарядов и оружия.

Глава Минюста Германии Марко Бушман говорил, что коррупция является «тройной проблемой для Украины». По его словам, она может помешать обороне Киева, вступлению в ЕС и иностранной помощи для восстановления Украины.

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Теги
Георгий Смирнов
Украина ЕС Еврокомиссия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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