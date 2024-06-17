Какие последствия будет иметь роспуск военного кабинета Израиля Нетаньяху расформировал орган, который принимал все ключевые решения по операции в Газе

Биньямин Нетаньяху расформировал военный кабинет, который принимал основные связанные с войной и переговорами с ХАМАС решения. Как это повлияет на ситуацию в Газе и в самом Израиле — разбирался РБК

Биньямин Нетаньяху (Фото: JINI / XinHua / Global Look Press)

Почему был распущен военный кабинет

17 июня стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне вечером распустил военный кабинет. Этот орган был сформирован 11 октября 2023 года, через считаные дни после начала войны с ХАМАС, и его создание было ключевым условием присоединения к правящей коалиции, выдвинутым оппозиционным центристским альянсом «Государственный лагерь» («Ха-махане ха-мамлахти»). Возглавляющие «Государственный лагерь» Бени Ганц и Гади Айзенкот (оба в прошлом — начальники Генштаба Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ) получили в нем должности министров без портфеля.

Всего в составе военного кабинета было шесть человек: Нетаньяху — председатель, Бени Ганц и министр обороны Йоав Галант — члены с правом голоса, Гади Айзенкот, министр стратегического планирования Рон Дермер и министр без портфеля Арье Дери — наблюдатели. Именно они принимали самые важные военные решения, в том числе о переговорах с ХАМАС, освобождении заложников, начале наземной операции в Рафахе, который Тель-Авив считает «последним оплотом» палестинской группировки.

Однако в последние месяцы в правительстве национального единства наметился раскол. Между Нетаньяху, с одной стороны, и Галантом и Ганцем — с другой возникли серьезные разногласия относительно послевоенного устройства сектора Газа. Министры настаивали на том, что главе государства необходимо подготовить план на «день после» завершения боевых действий и пора начинать взаимодействовать с палестинскими политическими силами, которые могли бы взять на себя администрирование сектора Газа вместо ХАМАС. Нетаньяху в ответ говорил, что разговоры о транзите власти возможны лишь после полного уничтожения ХАМАС и что он не готов «сменить Хамастан на Фатахстан» (ФАТХ — политическая партия главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, контролирует Западный берег реки Иордан).

Ганц также был недоволен тем, что премьер нередко принимал военные решения из внутриполитических соображений и пытаясь угодить крайне правым союзникам по правящей коалиции — министру национальной безопасности Итамару Бен Гвиру (ультраправая партия «Оцма Йехудит») и министру финансов Бецалелю Смотричу («Религиозный сионизм»). 19 мая Ганц потребовал, чтобы Нетаньяху одобрил план по возвращению заложников, прекращению правления ХАМАС, демилитаризации сектора Газа, созданию в нем международной администрации по гражданским делам, нормализации отношений с Саудовской Аравией и распространению обязательной военной службы на ортодоксальных иудеев. В противном случае Ганц обещал покинуть военный кабинет к 8 июня. Израильский премьер ультиматуму не внял.

Отставку Ганца отложила спецоперация израильской армии, в ходе которой 8 июня из плена ХАМАС были освобождены четверо заложников, включая Андрея Козлова, который имеет также российское гражданство (по данным Минздрава сектора Газа, в результате рейда погибли по меньшей мере 270 палестинцев, включая детей), — Ганц объявил об уходе на следующий день после истечения срока своего ультиматума. В телевизионном обращении он заявил, что Нетаньяху все еще стоит на пути к «реальной победе» в секторе Газа, а «судьбоносные стратегические решения» в военном кабинете «сталкивались с нерешительностью и промедлением из-за политических соображений». Ганц также призвал Галанта последовать его примеру. Нетаньяху призвал своего партнера по правительству национального единства одуматься. «Бенни, сейчас не время отказываться от кампании — сейчас самое время объединить усилия», — написал премьер в соцсети X. Однако уговоры не помогли, и 9 июня Ганц и Айзенкот подали заявления об отставке.

Как это повлияет на войну в Газе

Советник израильского премьера Дмитрий Гендельман пояснил РБК, что, поскольку создание военного кабинета было требованием Бени Ганца и Гади Айзенкота при вхождении в коалиционное правительство, с их уходом сама потребность в этом органе отпала. «С этого момента все решения по поводу ведения войны и всего того, что с ней связано, в соответствии с законом переходят в ведение существующего военно-политического кабинета», — уточнил он.

Вместо заседаний военного кабинета Нетаньяху будет проводить специальные консультации в узком составе с министром обороны и другими ключевыми чиновниками, после чего согласовывать конкретные решения с остальными членами правительства. Как сообщает Ynet, такие встречи проводились как минимум дважды — например, 13 мая члены военного кабинета в отсутствие Ганца и Айзенкота обсудили ситуацию на израильско-ливанской границе и возможное соглашение по освобождению заложников из плена ХАМАС.

Издание отмечает, что узкий военный кабинет был крайне эффективным инструментом для принятия военных решений по сравнению с более широким военно-политическим, куда входят около 50 человек и на заседания которого нередко приглашают представителей силового блока и разведок. Американское руководство, включая госсекретаря Энтони Блинкена, который находился с визитом в Израиле на минувшей неделе, призвало Нетаньяху сохранить военный кабинет, поскольку, как считают в Вашингтоне, эта структура могла принимать более сдержанные и взвешенные решения, чем расширенное правительство.

В качестве одной из опций для сохранения военного кабинета рассматривалось включение в его состав главы МИД Израиля Исраэля Каца, но этому воспротивились Гвир и Смотрич, которые заявляли о желании войти в него еще до ухода Ганца. Однако Нетаньяху не только предпочел распустить эту структуру, но и не допустил крайне правых министров до прямых консультаций с военным руководством страны, сообщает Ynet. Издание отмечает, что роспуск военного кабинета мог преследовать и другую цель: в расширенном военно-политическом кабинете министров преобладают «ястребы», в меньшей степени способные проявить гибкость при переговорах с ХАМАС, и передача им полномочий по принятию военных решений поможет Нетаньяху затянуть боевые действия.

Лидеры крайне правых не раз грозили выходом из правящей коалиции — так, в начале июня они пообещали покинуть правительство, если премьер согласится на изложенное США предложение о прекращении огня в Газе. В конечном итоге сделку не одобрил ХАМАС, однако напряженность в отношениях между Нетаньяху и Гвиром со Смотричем не исчезла и может лишь возрасти.

Окончательный развал правительства скорее выгоден Бени Ганцу, чем правящей коалиции. Ганц еще в апреле призвал провести осенью, до первой годовщины начала войны в Газе, досрочные парламентские выборы, поскольку «израильскому обществу необходимо возобновить контракт со своим руководством». Согласно опросу общественного мнения, проведенному телеканалом Maariv, 41% избирателей хотели бы видеть в качестве премьер-министра именно Ганца. Действующего главу государства поддержали 35%, а в случае досрочных выборов коалиция Нетаньяху набрала бы 52 места в кнессете, а оппозиционный блок — 58. Это означает, что ни одна из сил не способна получить парламентское большинство (61 место), необходимое для самостоятельного формирования правительства.