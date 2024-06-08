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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израильские военные освободили петербуржца из плена ХАМАС

ЦАХАЛ: Израиль освободил из плена ХАМАС петербуржца Андрея Козлова
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Петербуржца похитили с израильского музыкального фестиваля, где он подрабатывал охранником. ХАМАС утверждал, что его могли пленить только в бою. Врачи сочли состояние мужчины хорошим
Нейсурат, сектор Газа
Нейсурат, сектор Газа (Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Военнослужащие, сотрудники спецслужб и полицейские Израиля освободили 27-летнего Андрея Козлова, который находился в заложниках у палестинской группировки ХАМАС, сообщила армия (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Козлов находился в лагере Нейсурат в центральной части эксклава, вместе с ним освобождены еще три израильтянина: 25-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 21 и 40 лет. Все четверо были похищены боевиками с музыкального фестиваля «Нова» 7 октября на юге Израиля. Состояние спасенных заложников оценивается как хорошее, их доставят в больницу для полного медицинского обследования.

Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, он переехал в Израиль летом 2022 года, успел получить израильское гражданство как второе и подрабатывал на фестивале охранником, когда на мероприятие напали боевики. Погибли 260 человек, часть была увезена в сектор Газа.

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«Утром [во время атаки] он был с друзьями на связи и написал им более откровенно: справа летят ракеты, слева террористы, их окружили со всех сторон и он не знает, что делать и кто бы мог ему помочь», — рассказывала его мать Евгения.

О том, что Козлов находится в плену и жив, родственникам мужчины узнали спустя три недели от ЦАХАЛ. В ХАМАС не признавали и не отрицали захват Козлова, утверждая, что его могли похитить только в боях.

Всего боевики похитили в Израиле 255 человек. С тех пор удалось освободить 135, еще 43 человека объявлены погибшими, подсчитывает Haaretz.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль заложники освобождение заложников ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа
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