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Война санкций ,  
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В Дании допустили ограничение движения танкеров с нефтью из России

Сюжет
Война санкций
В Дании считают, что теневой флот с нефтью может вызвать экологическую катастрофу в Балтийском море. МИД России обещал ответ на попытки помешать проходу российских судов
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Фото: Jon Nazca / Reuters
Фото: Jon Nazca / Reuters

Дания рассматривает возможность ввести ограничения против «теневого флота» танкеров, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю, сообщил Reuters глава Минобороны страны Ларс Лёкке Расмуссен.

Власти обсудили этот вопрос с союзниками — другими странами региона Балтийского моря и членами Евросоюза, сказал министр. «Существует широкий консенсус, что теневой флот является международной проблемой и что необходимы международные решения», — заявил он.

Расмуссен добавил, что возможные ограничительные меры должны быть юридически обоснованы с точки зрения международного права. Дания обеспокоена, что танкеры с нефтью могут быть устаревшими или непригодными, что представляет потенциальную угрозу для окружающей среды.

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Политика
Фото:Massimo Todaro / Shutterstock

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в мае, что в датских СМИ идет «раздувание целой кампании» относительно танкеров с российской нефтью в балтийских водах и вероятности экологической катастрофы. В то же время, отмечала она, в Копенгагене «заткнулись и молчат в тряпочку» по поводу последствий для экологии из-за подрыва «Северных потоков» в 2022 году. Министерство пообещало, что попытки ограничить проход судов в Балтийском море будут расценены «как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры».

Опасения по поводу того, что Россия может создать «экологический хаос» в Балтийском море, выражала и Швеция. «Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема в результате столкновения или утечки с одного из этих кораблей», — говорил глава МИД страны Тобиас Билльстрём.

По мнению стран G7, Россия использует теневой флот для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты, введенный странами Запада после начала военных действий на Украине. Российские власти считают санкции незаконными, президент Владимир Путин подписал указ о запрете поставок этих ресурсов, если в контрактах предусматривается механизм потолка. Недавно ответные меры продлили до 2024 года.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Балтийское море Дания нефть танкеры

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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