В Дании допустили ограничение движения танкеров с нефтью из России
Дания рассматривает возможность ввести ограничения против «теневого флота» танкеров, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю, сообщил Reuters глава Минобороны страны Ларс Лёкке Расмуссен.
Власти обсудили этот вопрос с союзниками — другими странами региона Балтийского моря и членами Евросоюза, сказал министр. «Существует широкий консенсус, что теневой флот является международной проблемой и что необходимы международные решения», — заявил он.
Расмуссен добавил, что возможные ограничительные меры должны быть юридически обоснованы с точки зрения международного права. Дания обеспокоена, что танкеры с нефтью могут быть устаревшими или непригодными, что представляет потенциальную угрозу для окружающей среды.
Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в мае, что в датских СМИ идет «раздувание целой кампании» относительно танкеров с российской нефтью в балтийских водах и вероятности экологической катастрофы. В то же время, отмечала она, в Копенгагене «заткнулись и молчат в тряпочку» по поводу последствий для экологии из-за подрыва «Северных потоков» в 2022 году. Министерство пообещало, что попытки ограничить проход судов в Балтийском море будут расценены «как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры».
Опасения по поводу того, что Россия может создать «экологический хаос» в Балтийском море, выражала и Швеция. «Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема в результате столкновения или утечки с одного из этих кораблей», — говорил глава МИД страны Тобиас Билльстрём.
По мнению стран G7, Россия использует теневой флот для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты, введенный странами Запада после начала военных действий на Украине. Российские власти считают санкции незаконными, президент Владимир Путин подписал указ о запрете поставок этих ресурсов, если в контрактах предусматривается механизм потолка. Недавно ответные меры продлили до 2024 года.
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