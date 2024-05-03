МИД пообещал жесткий ответ на помехи проходу судов России через Балтику

Захарова заявила об ответе России на попытки мешать танкерам в Балтийском море

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российские власти жестко ответят, если проход судов в Балтийском море будет ограничен, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, прямая трансляция которого велась на сайте МИДа.

«Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры», — сказала она по поводу возможных ограничений в отношении танкеров с российской нефтью через Балтийские проливы.

Так она прокомментировала сообщения о якобы существующей угрозе экологической катастрофы в Балтийском море из-за «использования российской стороной непригодных для судоходства судов или отсутствия у них страховых документов».

Захарова напомнила, что порядок прохода судов регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года. Тогда в обмен на права свободного прохода судов датский король получил денежную компенсацию от балтийских стран, причем от Российской империи — треть всей уплаченной суммы. Также существуют положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в соответствии которыми, все суда имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через Балтийские проливы.