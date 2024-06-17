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Политика ,  
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В Чехии начались крупнейшие учения войск химической защиты

В маневрах участвуют более 800 военнослужащих из 13 стран НАТО. Ранее в Клайпеде начались крупнейшие морские учения альянса Baltops 24, в которых принимают участие 9 тыс. военных и 50 кораблей
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

В военном округе Градиште в западной части Чехии начались международные учения войск химической защиты, сообщил телеканал ČT24. Это крупнейшие маневры такого типа в современной истории страны: в них примут участие более 800 военнослужащих из 13 стран НАТО.

Во время проведения учений подразделения отрабатывают действия в ситуациях, которые возникают после применения оружия массового поражения. О времени окончания мероприятия не сообщается.

5 июня в Клайпеде начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. В вооруженных силах Польши сообщили, что в них примут участие более 50 кораблей разных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов и 9 тыс. военнослужащих из 20 стран НАТО, среди них США, Германия и Турция.

На Балтике начались крупнейшие учения НАТО Baltops 24
Политика
Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

С конца января по конец мая войска НАТО провели самые крупные военные маневры с 1988 года — Steadfast Defender («Стойкий защитник») 2024. В них приняли участие более 90 тыс. представителей всех родов войск из всех 32 стран альянса, включая Швецию, которая вступила в него в начале марта.

В Кремле масштабные учения НАТО назвали угрозой для России. Москва принимает соответствующие меры для противостояния ей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Замглавы российского МИДа Александр Грушко сказал, что учения Steadfast Defender означают возвращение НАТО к моделям холодной войны и увеличивают риски военных инцидентов. Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич считает, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии нанесения ударов по территории России.

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Теги
Георгий Смирнов
Чехия НАТО военные учения оружие массового уничтожения

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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